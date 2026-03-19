Entrenar el cerebro para salvar la vida: consejos clave en la Semana Internacional del Cerebro

En ‘Tarde para Armar’, programa que se transmite de 13 a 17 horas por LU9 Mar del Plata con Maricel López, el neurólogo Iván Roa habló sobre el cerebro, que al igual que el corazón, requiere de cuidados preventivos constantes para garantizar un envejecimiento saludable.

En el marco de la Semana Internacional del Cerebro, el neurólogo Iván Roa destacó que el cuidado cerebral debe abordarse con la misma importancia que el cardíaco. Según explicó, «las mismas acciones que protegen al corazón también previenen enfermedades neurológicas», en un enfoque integral de la salud.

Controlar la presión arterial, el colesterol y la glucosa, evitar el tabaquismo y realizar actividad física son pilares fundamentales. A esto se suma un factor muchas veces subestimado: el descanso, clave para el correcto funcionamiento cerebral.

El descanso, clave para el cerebro

El especialista explicó que, aunque el cerebro nunca se apaga completamente, el sueño cumple funciones esenciales. En ese sentido, señaló que «los buenos descansos permiten recuperar funciones, mejorar el metabolismo cerebral y favorecer el desarrollo cognitivo».

Además, diferenció entre el descanso del sueño y el descanso del estrés. Sobre este último, advirtió que «no hay que subestimarlo», ya que está demostrado que influye en patologías frecuentes tanto cardiológicas como neurológicas. Actividades como caminar, desconectarse del trabajo o cambiar la forma de enfrentar los problemas contribuyen al bienestar general.

Estimular la mente, como entrenar el cuerpo

Roa hizo hincapié en la importancia de ejercitar el cerebro de manera cotidiana. «Así como los músculos se entrenan en el gimnasio, el cerebro necesita estimulación cognitiva», explicó.

Entre las actividades recomendadas mencionó desde ejercicios clásicos como sopas de letras o crucigramas hasta aprender nuevas habilidades. «Todo lo que implique esfuerzo mental, como cocinar algo distinto o aprender un instrumento, favorece el neurodesarrollo», indicó.

Además, insistió en que este entrenamiento debe comenzar desde edades tempranas: «no hay que esperar a tener problemas de memoria para empezar, cuanto antes se estimule, mejor».

ACV: prevención y detección temprana

El neurólogo también alertó sobre el accidente cerebrovascular (ACV), una de las principales preocupaciones en salud pública. Según detalló, es «la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad a nivel mundial».

En este contexto, remarcó que la prevención está directamente relacionada con los hábitos saludables mencionados. Sin embargo, también subrayó la importancia de reconocer los síntomas de manera precoz.

Entre las señales de alerta, enumeró tres puntos clave: desviación de la cara, pérdida repentina de fuerza en un brazo y dificultad para hablar. «Con cualquiera de estos signos hay que llamar de inmediato al sistema de emergencia», advirtió.

Finalmente, concluyó que la detección temprana es determinante: «un tratamiento precoz disminuye significativamente las secuelas y la mortalidad».

Fuente: LU9

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