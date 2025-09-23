Entusiasmo en el sector turístico por un fin de semana XL y otro XXL en vísperas de la temporada de verano

Uno siempre fuerte, casi sobre el cierre de la primera quincena de octubre. Y otro aún más potente, con cuatro jornadas y el verano algo más cerca, casi sobre el cierre de noviembre. Dos fines de semana con fuerte impronta turística, uno largo y otro extralargo, ilusionan a los prestadores de servicios marplatenses tras una temporada baja que tuvo sabor a poco y una demanda estival que todavía genera dudas sobre su potencial rendimiento.

El traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10 se celebró por todo lo que significa esta fecha para el calendario de la costa atlántica, ya que históricamente fue la primera oportunidad de contacto con los posibles veraneantes y posibilidad de medir el interés de este destino al momento de planificar sus vacaciones.

“Ayuda muchísimo para la actividad un fin de semana largo por mes”, advirtió Eduardo Palena, directivo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y muy conforme con estos últimos cambios que se han dado en el calendario. Tanto en lo inmediato, con la reaparición en escena de un fin de semana largo en octubre, así como la herramienta que representó un decreto presidencial que habilita a correr los feriados cuando coinciden con sábado y domingo.

“El gobierno ha escuchado el reclamo y ayuda mucho al crecimiento, genera trabajo”, reconoció el empresario que vio como muy positiva esta alternativa que se implementó a partir de un reclamo del sector y desde distintos puntos del país, donde advertían el impacto negativo que tenía perder esta y otras fechas de fuerte potencial para la industria turística.

También se mostró entusiasmado por algunos ajustes que se empiezan a dar en la paridad cambiaria con Brasil, competidor fuerte para los destinos de playa argentinos. “Ya nos acercamos un 30% a los valores de Brasil, con números de tarifa hotelera y gastronomía muy parecidos”, aseguró Palena a Teleocho Informa. Tuvo en cuenta un dólar más caro en argentina y una apreciación del real en el país vecino.

Rodrigo Sanz, referente del sector inmobiliario y en particular de los alquileres de temporada, consideró importante esa sucesión de fines de semana en un momento tan próximo al verano, que es el momento de pico de demanda para Mar del Plata. “Ya tenemos la temporada encima”, dijo.

Consideró que estas fechas son muy importantes por el movimiento que generan de manera particular pero también porque permiten a los visitantes comenzar a conocer la oferta estival. “Es una oportunidad para propietarios y vecinos”, explicó a Teleocho Informa y consideró que todavía hay una posibilidad abierta y muy buena para lo que viene: “Esperemos que la situación económica de la gente mejore y nos vengan a visitar”, manifestó.

