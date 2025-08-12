Era un ex convicto el hombre asesinado e incinerado en un descampado del barrio Las Heras

El cuerpo calcinado en su totalidad aportó máximas complicaciones a los peritos forenses que, cuatro días después del hallazgo, lograron identificar al hombre asesinado y quemado en un predio descampado del barrio Las Heras, muy próximo a una zona donde abundan villas deportivas y una parroquia.

Fuentes judiciales aseguraron que se trata de Alejandro Testa, que tenía un historial delictivo importante, según surge de los registros de tribunales y el Servicio Penitenciario Bonaerense.

El primer trabajo sobre esos restos daba cuenta que se trataba de un crimen violento. La víctima presentaba restos de cuerdas atados a cuello y manos y el primer informe de autopsia daba por confirmado que fue arrojado en el baldío de García Lorca y Rufino Inda cuando ya estaba sin vida. Y que allí lo quemaron, casi por completo.

El otro dato que los forenses aportaron a la fiscalía a cargo de la instrucción era la causa de muerte: encontraron evidencia de un muy fuerte golpe en la cabeza.

El expediente está abierto y con algunas puntas para tratar de determinar quién o quiénes mataron a Testa. Vecinos aseguran que el jueves por la noche vieron llegar al lugar a un vehículo y luego iniciar una fogata. Creyeron que quemaban basura, como suele ocurrir en esa zona descampada. Al día siguiente, por la mañana, se pudo ver el cadáver.

