Es falso que vayan a impugnar votos por cerrar el sobre

En los últimos días se viralizó una FakeNews acerca de la posible impugnación del voto si uno pega el sobre al cerrarlo antes de meterlo en la urna.

La falsa noticia se fundamentaba en los nuevos protocolos dispuestos por las autoridades para las elecciones, en el marco de la pandemia de COVID-19, entre las cuales se sugería no cerrar el sufragio con saliva sino hacerlo introduciendo la solapa en el sobre.

Eso no es así. Desde el equipo de Formación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, aclaran que lo único que se pide al salir del cuarto oscuro es que no se sepa la decisión que se tomó, es decir, que no se vea la boleta para evitar el denominado “voto cantado”. Ese sería el único escenario factible de impugnación. No así, el hecho que esté o no cerrado el sobre o cómo se hizo ese cierre.

El Protocolo Sanitario de Prevención, elaborado por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Salud, dice textualmente: “Se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva. Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre”. Sin embargo, no es motivo de impugnación del sufragio.

Con fuentes poco confiables como “me lo dijo un amigo que es autoridad de mesa” o “me lo pasó una persona que sabe”, entre otras, los textos, audios y videos que circularon principalmente por WhatsApp daban cuenta de este tema. Uno de ellos, quizás el de mayor circulación, era un audio que indicaba: “Yo voy a ser fiscal de mesa y nos dieron nuevas disposiciones a nivel nacional y como hay muchas personas que van a pegar el sobre, les aviso. Si van a pegar el sobre, no lo hagan en el cuarto oscuro, lo tienen que hacer delante del presidente de mesa. Porque si salís del cuarto oscuro con el sobre pegado, te lo sacan y te anulan el voto porque se considera que eso fue pegado con saliva y que eso es transmisión del virus. Esto es una disposición que nadie había leído y me acaban de avisar hace veinte minutos y les estoy avisando a todos los que puedo”. El audio cierra con un pedido de difusión a otros contactos para que “a nadie le pase”.

El grupo de especialistas de Derecho que se encarga de la capacitación de autoridades de mesa y la difusión de información sobre las elecciones en nuestra región explicó a Portal Universidad que “más allá de las medidas de seguridad, la norma electoral lo que indica es que el elector tiene que salir del cuarto oscuro con el voto, dentro del sobre cerrado, la idea es que no se pueda saber cuál es la decisión que ha tomado el elector. Por eso es que se está pidiendo simplemente que se cierre el sobre poniendo la solapa por dentro, pero no es necesario pegarlo ni aplicar plasticola”.

En este sentido, puntualizan que “si el sobre con el voto ingresa en la urna, el presidente lo va a poder abrir, extraer el voto y se va a contar esa misma noche”. De esta forma queda totalmente desestimada esa versión que se viralizó en los últimas horas y que podría dañar fuertemente el proceso electoral.

