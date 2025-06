«Es proscripción»: militantes peronistas y jubilados marcharon en repudio a la condena a Cristina Kirchner

El Partido Justicialista, La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro acompañaron a la tradicional movilización de la Multisectorial de los Jubilados, que en esta ocasión incluyó la protesta por los seis años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos que recibió la expresidenta.

En el marco de una nueva marcha de los jubilados, como ocurre cada miércoles en Mar del Plata, movimientos peronistas, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron esta tarde en el centro en repudio a la confirmación de la pena de seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sostuvieron que se trata de una «proscripción».

La Multisectorial de Jubilados de Mar del Plata y jubilados autoconvocados se reunieron esta tarde en la intersección de las avenidas Luro e Independencia para marchar como cada miércoles en contra del Gobierno nacional, pero esta vez no lo hicieron solos. Militantes del Partido Justicialista, La Cámpora y también representantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio recientemente creado por el gobernador Axel Kicillof, estuvieron presentes y cortaron Luro. Luego caminaron hasta el monumento a San Martín.

Además de los carteles de cada organización presente en la protesta, hubo uno que se destacó por sobre los demás. «Es proscripción», rezaba la pancarta, llevada por el Movimiento de Articulacion de la Militancia Emancipatoria (Marme) de Mar del Plata.

El concejal de Unión por la Patria, Diego García, acompañó a la militancia, sostuvo que la confirmación de la pena de Cristina es una proscripción porque «la causa es totalmente injusta» y debido a la «celeridad» con la que se manejó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

«Tiene años que no resuelve ningún tipo de otra causa, sin embargo, en un mes en que Cristina declaró que quiere ser candidata, toma esta decisión injusta. Lo que está haciendo es eso: que el pueblo no pueda elegirla. Si le quieren ganar, que compita, no que se la quiera meter presa y bajarla de una elección«, expresó.

En cuanto a la repercusión en el armado de las listas para las elecciones legislativas provinciales, García dijo que en el caso de General Pueyrredon se hará un análisis en conjunto para determinar los pasos a seguir, ya que ella iba a postularse como senadora provincial por la tercera sección electora.

«Lo único que van a hacer es que el peronismo se una cada vez más y que toda la fuerza del campo nacional y popular tenga una lista de unidad para enfrentar al gobierno de Javier Milei. Se ha nacionalizado la elección y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que Cristina esté libre, y para ganar la elección y poner un freno a Milei», sostuvo.

Por su parte, los jubilados se posicionaron alrededor de la estatua del General San Martín y, además de reiterar su reclamo de aumento de las jubilaciones y de la entrega de medicamentos, demostraron su apoyo a la expresidenta. «Es una injusticia tremenda, porque antes de eso tendrían que haber metido preso, por ejemplo, a (Carlos Saúl) Menem y a (Mauricio) Macri», dijo Ana María, jubilada autoconvocada.

La manifestante admitió que, si bien el Gobierno kirchnerista los jubilados no estaban «del todo bien», sí contaban con muchos beneficios que «ayudaban un montón». «Milei sacó todos esos beneficios. ¿Qué quieren? ¿Qué se mueran? Los jubilados en la actualidad están eligiendo entre comer o comprarse los remedios. ¿Ese es el país que queremos para nosotros? Porque jubilarse nos vamos a jubilar todos», reclamó.

Luego de un segmento de discursos y cánticos a favor de Kirchner y en contra de Milei, la concentración se dispersó. Al mismo tiempo, Cristina salió al balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución para agradecer el apoyo de sus militantes.

Fuente: Mi8

