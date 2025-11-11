Escapada para el fin de semana largo: cómo comprar pasajes de tren desde $22.500 para Mar del Plata y otros destinos

Trenes Argentinos informó que todavía hay pasajes disponibles para viajar durante el fin de semana largo del 20 de noviembre. Cómo acceder a los descuentos que van del 10% al 40%

A pocos días del fin de semana largo del 20 de noviembre, con motivo del Día de la Soberanía Nacional, Trenes Argentinosinformó que aún se encuentran disponibles pasajes de larga distancia hacia algunos de los destinos más elegidos por los viajeros.

Entre ellos se destacan Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario, con salidas diarias desde la estación de Plaza Constitución.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

El sistema de venta habilitado en octubre continúa ofreciendo tarifas accesibles y beneficios especiales. Según precisó la empresa, “los boletos se emiten con asiento asignado y pueden modificarse hasta 24 horas antes de la salida del tren”.

Los pasajes pueden adquirirse tanto de manera presencial como en la plataforma web, donde las compras online cuentan con un 10% de descuento y los jubilados pueden acceder a una rebaja del 40% en su compra.

