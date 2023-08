España gritó campeón en el Mundial Femenino de Fútbol

España se consagró campeón del Mundial Femenino de Fútbol Australia-Nueva Zelanda 2023, al vencer a Inglaterra por 1 a 0 en la final disputada este domingo con 75.784 espectadores en Sydney. Un gol de la capitana Olga Carmona, a los 29 minutos del partido, le dio a las españolas su primera Copa del Mundo con el seleccionado mayor, luego de ganar el título con la Sub 17 (2018 y 2022) y la Sub 20 (2022).

La ‘Roja’ completó la triple corona con un triunfo merecido que pudo ser más amplio si la arquera británica Mary Earps no le hubiera tapado un penal a la mediocampista Jennifer Hermoso en el segundo tiempo. Así, España se convirtió en el primer país en tener los tres mundiales del fútbol femenino (mayor, Sub 20 y Sub 17) al mismo tiempo y en el segundo junto con Alemania en haber coronado la Copa de la FIFA masculina y femenina.

El equipo de Jorge Vilda avanzó a la ronda final del Mundial como segundo del Grupo C, después del cachetazo de Japón (0-4) tras vencer previamente a Costa Rica (3-0) y Zambia (5-0). En la fase de eliminación directa, despachó a Suiza (5-1), Países Bajos (2-1), Suecia (2-1) e Inglaterra (1-0), que también buscaba su primer título tras coronar la Eurocopa y la Finalissima.

España fue siempre superior a su rival, al imponer su juego técnico en especial en la primera parte y a través de la habilidad de sus mediocampistas, entre las que se destacó Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro del Mundial.

A los 29 minutos la defensora y capitana Olga Carmona recuperó la posesión, desbordó por el costado izquierdo a su marcadora y remató cruzado convirtiendo el gol para las españolas que tuvieron otras ocasiones de aumentar el marcador.

En el segundo tiempo España mantuvo su nivel y desperdició un penal que significó un impulso para las inglesas en el final del juego. De todos modos, España controló el marcador con la seguridad de su defensa y celebró después de casi 14 minutos de tiempo agregado.

Jorge Vilda: «Hemos demostrado que sabemos sufrir»

Después de la final, el DT de España se mostró «orgulloso» por el título en el Mundial Femenino. «Es difícil describir, tengo una alegría inmensa. Hemos demostrado cómo podemos jugar y que sabemos sufrir. Este equipo ha creído y somos campeones del mundo», afirmó Jorge Vilda.

«Ahora nos queda celebrar. Me imagino cómo puede estar España. Nosotros también vamos a empezar a celebrar aquí y no sé cuándo acabará», dijo el entrenador.

En tanto, Olga Carmona, autora del gol que le dio el título a España, completó: «Ha sido un partido muy sufrido, sabíamos que iba a ser muy complicado. Inglaterra tiene un auténtico equipazo, pero esto estaba para nosotras. Teníamos la ‘vibra’ de que lo íbamos a conseguir. Estoy sin palabras».

Fuente: Diario Popular

