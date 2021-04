«Esperamos que el gobierno municipal no replique las actitudes egoístas e irresponsables de sus referentes para enfrentar la actual situación sanitaria»

Concejales del Frente de Todos dieron a conocer un comunicado, luego de los anuncios brindados en las últimas horas por los Gobiernos Nacional y Provincial:

«Dentro de un contexto mundial complejo, pudimos afrontar una de las mayores crisis de la historia con un enorme esfuerzo y un gran espíritu colectivo.

La segunda ola llegó a la Argentina y, al igual que en el resto de los países, el Gobierno ha tomado medidas para cuidar a la población.

Escuchamos a nuestro presidente, Alberto Fernández, y a nuestro gobernador Axel Kicillof que destacaron su deseo de preservar la salud y promover la recuperación económica, advirtiendo que ante esto no existen diferencias políticas o ideológicas.

Nuestra ciudad no es una burbuja, no estamos exentos de lo que sucede en el mundo y en el resto del país. Es por esto que esperamos que el gobierno municipal no replique las actitudes egoístas e irresponsables que enarbolan los referentes de su espacio político, a la hora de enfrentar la actual situación sanitaria.

No podemos permitirnos cometer errores y encontrar el sistema sanitario en situación de estrés dentro de unos días. Para que podamos cuidar el trabajo y la salud, precisamos tener un Estado municipal presente.

Nos encontrarán dispuestos a trabajar mancomunadamente, en cuanto sepamos que Montenegro abandonó la indefinición y la política de grises y su “constante frontera de ambigüedad”. Allí estaremos, dispuestos y dispuestas a promover oportunidades para vecinos y vecinas de nuestro Municipio.

Esta es la voluntad del Bloque de Concejales y Concejalas del Frente de Todxs, una oposición constructiva que le recuerda al oficialismo que el sol no puede taparse con la mano y que estamos atravesando un momento delicado en el Partido de General Pueyrredon».

