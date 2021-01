Estas 21 series terminarán en 2021

En su mayoría finalizan en su cuarta temporada. Algunas, atrasadas en su producción por la pandemia de COVID-19, podrían llegar con sus últimos capítulos a 2022

Muchas veces las series terminan sin gloria ni final, simplemente porque el favor del público no las acompañó. Pero en otras ocasiones tienen la posibilidad de llegar a un capítulo de cierre y despedirse de la audiencia: ese será el caso de Better Call Saul, Grace and Frankie, Dear White People, Ozark y otras 17 tiras que culminarán sus producciones en 2021, según The Hollywood Reporter (THR). En su mayoría saldrán al aire y al streaming en su totalidad durante el año, pero “dado el estado del mundo, las demoras en las producciones por el COVID-19 podrían implicar que algunos programas terminaran en 2022″, según la publicación de entretenimiento.

Better Call Saul (AMC)

Ubicada en el tiempo narrativo antes de Breaking Bad, esta spin-off de AMC le habrá ganado a la serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul: llegará a seis temporadas en lugar de cinco y 63 capítulos, uno más. Protagonizada por Bob Odenkirk, cuenta el camino de Jimmy McGill hasta convertirse en Saul Goodman, el notorio abogado de Walter White y Jesse Pinkman.

Grace and Frankie (Netflix)

La comedia que protagonizan Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston y Martin Sheen terminará luego de siete temporadas. La serie producida por Skydance Television con Marta Kauffman y Howard Morris será las más larga de las originales de Netflix: con un total de 94 episodios, superará a Orange Is the New Black. Cuenta la historia de dos amigas cuyos esposos, enamorados el uno del otro, las dejan, y descubren que envejecer sin ellos es una aventura fascinante.

Goliath (Goliat) (Amazon Video)

Se iba a llamar El juicio y la iba a protagonizar Kevin Costner, pero la serie de Amazon llegará a su cuarta y última temporada con el nombre que la hizo famosa y el protagónico muy elogiado de Billy Bob Thornton. Cuenta la historia de la caída y el segundo ascenso del abogado Billy McBride, quien además de redención busca justicia en un sistema demasiado influido por los ricos y los poderosos.

The Kominsky Method (El método Kominksy) (Netflix)

La serie de Netflix, producida especialmente para streaming por Chuck Lorre, terminará en su tercera temporada. El entrenador de actores Sandy Kominsky, interpretado por Michael Douglas, será testigo del alejamiento de su mejor amigo, Norman Newlander, porque el actor que lo encarna, Alan Arkin, no estará en la temporada final.

Dear White People (Queridos blancos) (Netflix)

La serie derivada de la película de Justin Simien, protagonizada por Logan Browning, Brandon P. Bell, DeRon Horton y Antoinette Robertson, terminará con una cuarta temporada en un momento de alta popularidad. Como en los años anteriores, cada capítulo de esta producción de Lionsgate para Netflix se centrará en un personaje en particular, excepto el último.

Ozark (Netflix)

“Estamos muy felices de que Netflix haya reconocido la importancia de darle a Ozark más tiempo para terminar adecuadamente la saga de los Byrde”, dijo el productor ejecutivo Chris Mundy sobre la decisión de agregar cuatro capítulos a la cuarta y última temporada del drama protagonizado por Jason Bateman, Laura Linney y Julia Garner. Aun así la última temporada de la serie sobre un asesor financiero que lava dinero para un narcotraficante mexicano terminará con la mitad de capítulos.

Last Man Standing (El último macho) (Michael Becker/FOX)

La sitcom que protagoniza Tim Allen ya tuvo un final, pero fue abrupto: luego de seis temporadas, en 2017 ABC canceló el shop producido por 20th Century Fox. Luego Fox resucitó la historia de Mike Baxter, dueño de una tienda de artículos de caza al que sus hijas y la tecnología le complican la vida. Esta vez la última temporada será planificada, y final.

Atypical (Atípico) (Netflix)

La serie de Netflix que narra la vida del joven Sam Gardner (Keir Gilchrist), quien se ubica dentro del espectro autista, en su búsqueda de amor e independencia, terminará al cabo de su cuarta temporada. “Tengo la esperanza de que el legado de Atypical sea que escuchemos más voces que no escuchamos, y que aun luego de que la serie termine sigamos contando historias divertidas y emotivas desde perspectivas poco representadas”, dijo la creadora de la serie, Robia Rashid.

Black Lightning (The CW)

Producida por Greg Berlanti para The CW, en base al personaje de DC Comics, llegará a su fin tras una cuarta temporada. Creada por Salim Akil y con las actuaciones de Cress Williams, China Anne McClain, Nafessa Williams y Christine Adams, ya tiene una spin-off en marcha: Painkiller, con Jordan Calloway.

Bosch (Amazon Video)

Una de las primeras series originales de Amazon terminará luego de siete temporadas. Protagonizada por Titus Welliver como el detective de la Policía de Los Angeles Harry Bosch, su trama se inspiró en las novelas de Michael Connelly City of Bones y Echo Park.

Claws (TNT)

En el salon Nail Artisan de Palmetto, en la Florida, es posible obtener excelentes servicios de manicuría, y también de lavado de dinero. La cuarta temporada de la serie de TNT que protagonizan Niecy Nash, Carrie Preston y Judy Reyes, con producción de Rashida Jones, Sharon Lee Watson y Emily Silver, será también la final.

Dead to Me (Muertos para mí) (Netflix)

La serie que Liz Feldman creó para Netflix, una mezcla de drama y comedia interpretada por Christina Applegate, Linda Cardellini y James Mardsen, terminará en su tercera temporada. Con producción ejecutiva de Will Ferrell cuenta la asombrosa amistad que surge entre Jen y Judy, con una sucesión de vueltas de la trama.

The Expanse (La expansión) (Amazon Video)

Basada en el libro de James S. A. Corey, uno de los favoritos del CEO de Amazon, Jeff Bezos, la serie terminará en su sexta temporada. Inicialmente emitido por Syfy, que lo suspendió por costoso, el drama de ciencia ficción pasó a la plataforma de su admirador para sus últimos tres ciclos.

F Is for Family (Netflix)

La comedia animada de Netflix creada por Bill Burr y Michael Price será una de las pocas que llegarán a los cinco años en la plataforma. La quinta y última temporada de esta serie sobre la familia Murphy, ambientada en la década de 1970, la ubica entre las animadas que más duraron.

Feel Good (Netflix)

Calificada por THR como “una pequeña joya oculta, poco mirada”, creada y protagonizada por Mae Martin, terminará en su segunda temporada en Netflix. Sigue a Mae en su relación con su novia George, en Londres, a través de las dificultades del amor y los problemas de la adicción.

His Dark Materials (La materia oscura) (EFE/HBO)

Del mismo modo que Phillip Pullman organizó su drama fantástico en tres novelas, la adaptación para streaming de HBO y BBC cerrará al cabo de su tercera temporada. Los últimos ocho episodios de esta historia que transcurre en un mundo alternativo donde a los humanos los acompañan unas manifestaciones animales del alma, los daimonions, contará el contenido del último libro de la trilogía, El catalejo lacado.

Lost in Space (Perdidos en el espacio) (Netflix)

“Desde el comienzo, siempre vimos esta historia particular de los Robinsons como una trilogía. Una aventura familiar épica en tres partes con un comienzo, una mitad y un final claros”, dijo Zack Estrin, productor ejecutivo, cuando Netflix anunció que la serie terminaría en su tercera temporada. La historia retoma la serie del mismo nombre de la década de 1960, que a su vez se inspiró en la novela de 1812 de Johann David Wyss, pero en lugar de viajeros en una isla desierta se trató de exploradores del espacio.

Lucifer (Netflix)

Otra serie que ya tuvo un final: este drama inspirado en el personaje de DC Comics comenzó como una producción de Warner Bros que salió al aire en Fox durante tres temporadas. Pero luego Netflix la retomó por una cuarta temporada, que se extendió a una quinta final. Pero la final verdadera del programa que protagonizan Tom Ellis y Lauren German será la sexta, se anunció.

Shameless (Showtime)

Una producción afectada por la pandemia de COVID-19, la comedia dramática de John Wells inspirada en la británica de Paul Abbott vio postergada la salida al aire de su temporada undécima y final, que comenzó por fin el 6 de diciembre de 2020 y se extenderá en 2021. La serie se convirtió en la original más extensa en la historia de Showtime.

Supergirl (The CW)

Aunque comenzó en CBS, el drama sobre este personaje de DC Comics, prima de Superman, terminará, en su sexta temporada, en The CW. La serie protagonizada por Melissa Benoist es la segunda spin-off de Arrow y tendrá a su vez una sucesión, Superman & Lois, en 2021.

Superstore (Supertienda) (Paul Drinkwater/NBC)

Debido a que la actriz estadounidense-hondureña America Ferrera dejará la comedia de NBC sobre el ámbito laboral, la serie cerrará en su sexta temporada. Una marca de sus 113 episodios totales será el abordaje de temas cultural y socialmente sensibles, y por eso aludirá también a la pandemia de COVID-19.

