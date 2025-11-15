Éste domindo se realiza el 3er Encuentro Vermutero Marplatense

El evento más vermutero del año está por llegar ¿Ya sabés con quién vas a brindar el 16/11?
Mar del Plata se prepara para recibir la tercera edición del evento más esperado por los amantes del vermut y la buena gastronomía 😍
🗓️ Domingo 16 de noviembre | 17 a 24 hs
📍 Heller Bar de Fábrica (25 de Mayo y Uruguay)
💥 Entrada libre y gratuita para toda la familia!
El vermut, bebida a base de vino macerado con hierbas y especias, está más vigente que nunca. Tradición, sabor y disfrute en un mismo encuentro 🍷✨
👉 En cada stand vas a poder adquirir tu eco vaso con el vermut que elijas por $10.000
♻️ Recarga: $3.000
🎶 Actividades:
🛍️ Feria de emprendedores
🎧 Música en vivo + DJ sets
🍟 Gastronomía a cargo de Heller Bar
Productores participantes:
Rodo Vermut | Tempestad Vermut Costero | Hipócrates | Marejada Vermut | Marittimo Vermut | El Artista | El Amateur | Rambla
Nos acompaña: @ivess_mardelplata
✨ ¡Agendalo y viví una tarde a puro vermut en Mar del Plata!