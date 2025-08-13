ESTE DOMINGO 17 DE AGOSTO: COMIENZA «VOCES EN ESCENA» EN CERVECERIA SMITH

«VOCES EN ESCENA»: UN NUEVO CICLO PARA LOS TALENTOS SOLISTAS DE MAR DEL PLATA

Este domingo 17 de agosto, a partir de las 20:00 hs, el Escenario de Smith será el punto de partida para un nuevo ciclo artístico que promete emocionar: «Voces en Escena», una propuesta dedicada a destacar a cantantes solistas de la ciudad de Mar del Plata y alrededores.

El objetivo de este ciclo es brindar un espacio donde los intérpretes puedan desplegar su arte, tanto con versiones de grandes clásicos como con composiciones propias, en un clima íntimo y cercano al público.En esta primera edición, tres jóvenes talentos de la cultura marplatense darán vida a la velada:



Lunix – joven marplatense que desde pequeña soñó con subirse a un escenario y compartir su dulce voz. Su repertorio abarca desde lo folclórico hasta la cumbia romántica y el pop latino.Actualmente, alterna presentaciones en vivo con la creación de sus propias canciones.



Santiago Gabriel – Nacido en Mar del Plata, con raíces santafesinas y santiagueñas, inició su camino musical a los 15 años interpretando canciones del género romántico. En la actualidad, cautiva al público con un tributo a Jorge Rojas (ex Los Nocheros). Ha realizado presentaciones en la Fiesta del Cordero 2022 (Mar de Cobo), Fiesta Nacional de Los Pescadores desde el 2014 al 2017, y en el 2025: Fiesta de la Empanada y Fiesta Nacional de La Cerveza.



Ángel Santiago – Oriundo de San Pedro (Buenos Aires) y radicado en Mar del Plata, ha sido influenciado por artistas como Alejandro Sanz, Carlos Rivera y Armando Manzanero.Desde su adolescencia compone para transmitir historias llenas de emoción, ofreciendo un repertorio que conecta directamente con el alma.

Ellos serán los encargados de dar el puntapié inicial a «Voces en Escena», un ciclo que busca convertirse en un punto de encuentro para la música y el talento local.

«VOCES EN ESCENA 2025»LUNIXSANTIAGO GABRIELANGEL SANTIAGO

Domingo 17 de agosto

20:00 hs

Cervecería Smith – Av Libertad 7143

Comentarios

comentarios