ESTE DOMINGO EN PRIMAVERA VUELVE EL CICLO «ROCK UNDER MDQ 2025»

Rock Under MDQ 2025 retoma su ciclo en primavera con dos propuestas marplatenses



Tras un breve receso, el ciclo Rock Under MDQ 2025 regresa este domingo 28 de septiembre a las 20 horas en el escenario de Cervecería Smith (Av. Libertad 7143).



La reapertura contará con la participación de dos bandas locales que representan distintas miradas de la escena marplatense: En Desborde y Oceánica.



El ciclo, que se ha consolidado como un espacio de encuentro para los amantes del rock y la música en vivo, continúa apostando por la diversidad artística y la difusión de talentos emergentes.



En Desborde

Formada en 2023, la banda marplatense está integrada por Martina Casazza (guitarra y voz), Román de Hormaechea (bajo), Juana Lahourcade (piano) y Tomás Reboredo Deperini (batería).

Su propuesta combina el rock-pop con fusiones de tango, funk y pop, creando una puesta en escena propia y llena de matices.

En el mes de marzo de este año lanzan su primer EP «Cartas a Extraños» que contiene cuatro canciones de su propia autoría.

Instagram: @endesborde



Oceánica

Conformada en 2025, Oceánica es una agrupación que fusiona ritmos latinoamericanos con influencias de disco y funk, transmitiendo en sus letras y sonidos la identidad costera.



El proyecto está integrado por Gala Llull (voz), Máximo G. Parisi (teclas), Sofía Máspero (guitarra), Tomás Llull (bajo), Marcelo Calderón (percusión) y Pablo Coman (batería).

Instagram: @oceanicamdq



«ROCK UNDER MDQ 2025»

Cervecería Smith – Av. Libertad 7143.

Domingo 28 de septiembre – 20 hs

Entradas disponibles a través de las bandas.

