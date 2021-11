Este fin de semana Bandalos Chinos llega a Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca

Bandalos Chinos se presenta este fin de semana en Mar del Plata, Bahía Blanca y Tandil en el marco de su nueva gira que finalizará en el Hipódromo de Palermo el 11 de diciembre. Como despedida de su gira Paranoia Tour que los llevó a tocar en diversos escenarios por México a sala llena durante agosto y septiembre 2021, y una gira nacional en el verano que pasó por los escenarios más importantes del país y que ahora regresan nuevamente con un show renovado, y donde Mi Fiesta será la gran novedad de la noche.

Noviembre

Viernes 5, 21:30hs

Teatro Radio City (Mar del Plata)

Entradas en venta en PLATEANET

Sábado 6, 20hs

Teatro Don Bosco (Bahía Blanca)

Entradas en venta en LIVESPASS

Domingo 7, 20hs

Teatro El Cielito (Tandil)

Entradas en venta en LIVEPASS

Bandalos Chinos nos adelantó su nuevo disco con el primer lanzamiento: Mi Fiesta. Esta nueva canción llegó a las plataformas digitales y las radios de América Latina como embajadora del nuevo sonido de Bandalos Chinos y fue más que bien recibida.

Ahora estrenan su videoclip, protagonizado por Peter Lanzani y dirigido por Tomás Terzano. Filmado enteramente en el Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires, Argentina), Terzano construye, apoyado en la versatilidad de Lanzani, un escenario realista mágico en el que distintos personajes retratados en obras de arte romántico y barrocas cobran vida y, lógicamente, arman una fiesta en el museo que no queríamos perdernos jamás. Una canción de tres minutos que despierta instantáneamente el impulso de bailar y mover el cuerpo al ritmo de un estribillo inolvidable: no te quiero ver en mi fiesta pero me encantaría que aparezcas.

En tiempos donde la música bailable está dominada principalmente por hiper producciones con capas de sintes, samplers, autotune y estructuras electrónicas, Bandalos Chinos plantea el gesto casi revolucionario de volver a lo esencial: un beat de batería y bajo implacable, cálido en su añorada humanidad y preciso en su pulso natural, guitarras funkies que juegan verso a verso y la melodía que crece de modo sugerente, con la voz suave y amplia a la vez de Goyo Degano que narra escenas de celos e histeriqueos, infaltables en una verdadera fiesta.

Comentarios

comentarios