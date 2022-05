Este jueves se lanza la cerveza «No me olvides»

El jueves 2 de Junio a las 18, Birrerías de Argentina realizará el lanzamiento de la cerveza «No me olvides», en conmemoración de los 40 años de Malvinas a beneficio de Fundación No Me Olvides.

Serán 50 litros que se podrán degustar en pinta en el bar de fábrica de 9 Tribus, ubicado en Uruguay 1842, o llevarse en lata como recuerdo o para degustar en casa con el delicioso sabor de la solidaridad.

Asimismo las latas se pueden adquirir por Mercado Pago a un valor de $500 a través del siguiente link: link.mercadopago.com.ar/birreras

Comentarios

comentarios