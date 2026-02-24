Mirador Virtual Mobile

Este martes Andy Summersse presenta en vivo con Call The Police

La ciudad se prepara para vivir un hecho musical que quedará en su historia, tal como sucedió a fines de 1980 con el mítico concierto de The Police en el Teatro Radio City. A 45 años de aquel momento, este martes 24 de febrero a las 21.30, Andy Summers regresará al mismo escenario ahora al frente de su nuevo proyecto internacional llamado Call The Police, en una noche cargada de emoción, potencia y una conexión directa con el público.


La apertura estará a cargo de 99 Monos. Clásicos como “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “So Lonely”, “Walking on the Moon”, “Every Little Thing She Does Is Magic”, “Driven to Tears” y
“Synchronicity II”, entre muchos otros, formarán parte de un repertorio que revive el espíritu sonoro de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.


El proyecto reúne a Summers junto al bajista Rodrigo Santos (Barão Vermelho) y el baterista João Barone (Os Paralamas do Sucesso), tres músicos de trayectoria internacional que imprimen frescura, virtuosismo y energía a cada presentación. Lejos de una propuesta nostálgica, el espectáculo ofrece una experiencia actual, vibrante y poderosa, con la presencia de uno de los protagonistas fundamentales del sonido original de The Police.


Call The Police nació a partir de un encuentro en Río de Janeiro, cuando Summers participó como invitado en el show “Barão Vermelho Convida”. La química entre los músicos fue inmediata y derivó en la creación de un proyecto que hoy recorre los principales escenarios del mundo, con giras por Estados Unidos, Brasil, Europa y Asia, cosechando funciones agotadas y elogios de la crítica especializada.


Con profundo respeto por el legado compartido junto a Sting y Stewart Copeland, Andy Summers vuelve a traer al escenario la energía, la sensibilidad y la impronta artística que marcaron a generaciones enteras.

Summers (con sombrero en alto), Sting y Copeland en una sesión fotográfica en Camet, tras el show de The Police en Mar del Plata. Crédito: MirrorpixGettyImages
A 45 años de aquel inolvidable concierto, Mar del Plata se prepara para vivir una noche que marcará un nuevo hito y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano 2026.
Na Producciones informó que las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Radio City (San Luis 1750) y a través de PlateaNet.

Instagram:
@callthepoliceoficial @andysummers_official @rodrigosantosbass @joao.barone_oficial
YouTube: https://www.youtube.com/@callthepolice4428/featured

