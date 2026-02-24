Este martes Andy Summersse presenta en vivo con Call The Police

La ciudad se prepara para vivir un hecho musical que quedará en su historia, tal como sucedió a fines de 1980 con el mítico concierto de The Police en el Teatro Radio City. A 45 años de aquel momento, este martes 24 de febrero a las 21.30, Andy Summers regresará al mismo escenario ahora al frente de su nuevo proyecto internacional llamado Call The Police, en una noche cargada de emoción, potencia y una conexión directa con el público.



La apertura estará a cargo de 99 Monos. Clásicos como “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “So Lonely”, “Walking on the Moon”, “Every Little Thing She Does Is Magic”, “Driven to Tears” y

“Synchronicity II”, entre muchos otros, formarán parte de un repertorio que revive el espíritu sonoro de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.



El proyecto reúne a Summers junto al bajista Rodrigo Santos (Barão Vermelho) y el baterista João Barone (Os Paralamas do Sucesso), tres músicos de trayectoria internacional que imprimen frescura, virtuosismo y energía a cada presentación. Lejos de una propuesta nostálgica, el espectáculo ofrece una experiencia actual, vibrante y poderosa, con la presencia de uno de los protagonistas fundamentales del sonido original de The Police.



Call The Police nació a partir de un encuentro en Río de Janeiro, cuando Summers participó como invitado en el show “Barão Vermelho Convida”. La química entre los músicos fue inmediata y derivó en la creación de un proyecto que hoy recorre los principales escenarios del mundo, con giras por Estados Unidos, Brasil, Europa y Asia, cosechando funciones agotadas y elogios de la crítica especializada.



Con profundo respeto por el legado compartido junto a Sting y Stewart Copeland, Andy Summers vuelve a traer al escenario la energía, la sensibilidad y la impronta artística que marcaron a generaciones enteras.

Summers (con sombrero en alto), Sting y Copeland en una sesión fotográfica en Camet, tras el show de The Police en Mar del Plata. Crédito: MirrorpixGettyImages

A 45 años de aquel inolvidable concierto, Mar del Plata se prepara para vivir una noche que marcará un nuevo hito y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano 2026.

Na Producciones informó que las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Radio City (San Luis 1750) y a través de PlateaNet.



Instagram:

@callthepoliceoficial @andysummers_official @rodrigosantosbass @joao.barone_oficial

YouTube: https://www.youtube.com/@callthepolice4428/featured

Comentarios

comentarios