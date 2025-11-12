Este miércoles habrá paro docente en Mar del Plata por hechos de violencia en la Escuela 21

El Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a un paro distrital este miércoles en Mar del Plata y Batán, tras un hecho violento en una escuela. Adhieren docentes municipales.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunció un paro distrital para este miércoles 12 de noviembre en Mar del Plata y Batán, bajo la consigna “No a la violencia en las escuelas”.

La medida fue impulsada como respuesta a un episodio de violencia ocurrido en la Escuela Primaria N° 21 del barrio Jorge Newbery, donde personal docente fue agredido en la tarde del martes.

El comunicado oficial, difundido por SUTEBA Mar del Plata, lleva también las firmas de ATE, FEB, UDOCBA y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), quienes expresaron su repudio a lo ocurrido.

El material que hizo circular SUTEBA Mar del Plata da cuenta de una convocatoria para una movilización a las 10.00, en Avenida Luro y 14 de Julio, donde se espera una importante participación de docentes, auxiliares y referentes gremiales.

