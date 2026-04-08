 ESTE SÁBADO 11 DE ABRIL CAUDILLO HOMENAJE A RICARDO IORIO

HOMENAJE A RICARDO IORIO EN ABBEY ROAD: CAUDILLO REVIVE EL LEGADO DEL METAL NACIONAL







Este sábado 11 de abril desde las 21 horas, el escenario de Abbey Road Concert Bar (Juan B. Justo 620) será sede de un nuevo y emotivo homenaje a Ricardo Iorio, figura fundamental del metal argentino. La noche estará encabezada por la banda marplatense Caudillo, junto a los grupos invitados Mutilación Nacional y Parcas Sangrientas.







Iorio, fallecido el 24 de octubre de 2023 a los 61 años en Coronel Suárez, dejó una huella imborrable tras más de cuatro décadas de trayectoria. Fue creador de bandas clave para el desarrollo del género en el país como V8, Hermética y Almafuerte, además de su etapa solista, consolidándose como uno de los máximos referentes del metal pesado nacional.





A casi tres años de su partida, Caudillo propone un recorrido por las canciones más representativas de cada etapa de su carrera, en un show que busca mantener vivo su legado musical. La noche se completa con Parcas Sangrientas (tributo a V8) y Mutilación Nacional (tributo a Hermética), sumando potencia y fidelidad a los clásicos del metal argentino.





Formada en 2011 por Pablo Triboulard y Elías Mendoza, Caudillo inició su camino dentro del metal con versiones de referentes del estilo, para luego consolidar una identidad propia basada en composiciones originales. En 2013 editaron su primer disco, “La Ley del Fuerte”, grabado en Home Town Estudio, con la participación de músicos destacados de la escena. En 2025 lanzaron su segundo álbum, “Metal Pesado”, reafirmando su compromiso con el sonido tradicional del género.







Actualmente, la banda está integrada por Pablo Triboulard (voz), Elías Mendoza (guitarra), Ariel Oliva (bajo) y Santiago Oliva (batería).



El show del próximo 11 de abril promete ser una noche cargada de memoria, potencia y homenaje a una de las figuras más influyentes del rock pesado argentino.

CAUDILLO «HOMENAJE A RICARDO IORIO»Bandas InvitadasMutilación Nacional & Parcas Sangrientas

Abbey Road Sábado 11 de abril21:00 hs

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en Sistema Online: Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Fava – Av Luro 3247

www.abbeyroadmdq.com.ar

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