ESTE SABADO: ENCUENTRO EN ABBEY ROAD CON DR QUEEN Y ÁPEIRON

“Encuentro en Abbey Road”: una noche imperdible con tributos a Queen y Pink Floyd

Sábado 23 de agosto – 21 hs – Abbey Road Concert Bar – Juan B Justo 620 (Mar del Plata) –

Este sábado 23 de agosto a las 21 hs, llega “Encuentro en Abbey Road”, una nueva propuesta musical que rinde homenaje a las bandas más icónicas de la historia del rock mundial.

En esta primera edición, Dr. Queen junto a Ápeiron serán los encargados de revivir los clásicos de dos leyendas británicas: Queen y Pink Floyd.

El reconocido médico cardiólogo de La Plata, Jorge Busetto, quien lleva más de 28 años recorriendo escenarios internacionales con su tributo a Queen, regresa a Mar del Plata con un espectáculo pensado para toda la familia.



La noche promete emoción, fidelidad y una puesta en escena de alto impacto visual y sonoro, con audiovisuales, múltiples cambios de vestuario y material inédito en la ciudad.



La banda está integrada por:



Jorge Busetto (voz), Álvaro Navarro (guitarra), Daniel Ronchetti (bajo), Santino Dortone (batería).



Además, contará con la participación especial de Giu Busetto, guitarrista e influencer reconocida a nivel mundial, que aportará frescura y energía al show.

Con 17 años de trayectoria y una nominación a los Premios Estrella de Mar 2021 como Mejor Banda Tributo, la agrupación marplatense presentará un homenaje único a Pink Floyd, celebrando los 60 años de la fundación de la mítica banda británica.

El espectáculo recorrerá sus temas más emblemáticos, con una puesta en escena que combina fidelidad sonora, emoción y visuales impactantes, logrando una verdadera experiencia Floydiana imperdible.

La banda está integrada por: Pablo Lahos (voz y guitarra),

Sergio Santesteban (guitarra líder), Jorge Dip (bajo),

Cristian Carniserti (batería), Cintia Feresin (guitarra),

José Marín (saxo), Sofía Pinar y Tamara Pratto (coros).

Realmente una noche única en el escenario de la Av Juan B Justo,

“Encuentro en Abbey Road” será una velada para reencontrarse con la potencia emocional de dos de las bandas más grandes de la historia: Queen y Pink Floyd.

Un espectáculo que combina música, pasión y una imponente puesta en escena, pensado para fanáticos de todas las edades.

«ENCUENTRO EN ABBEY ROAD»

«Dr Queen» tributo a Queen

«Ápeiron» tributo a Pink Floyd

Abbey Road concert bar

Sábado 23 de agosto – 21hs

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en Sistema Online: articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

www.abbeyroadmdq.com.ar «EL LUGAR DONDE SIEMPRE SUCEDEN COSAS»

