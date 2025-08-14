ESTE SÁBADO HAY BRESH EN MAR DEL PLATA

LA FIESTA MÁS LINDA DEL MUNDO PROMETE UNA NOCHE INOLVIDABLE

La cita será este sábado 16 de agosto en la Plaza de la Música, ubicada en Av. Constitución 5780. Un lugar completamente renovado que promete llevar la experiencia Bresh a otro nivel. Apertura 23:59. Últimas entradas a la venta a través de venti.com.ar y en Conex Tienda Urbana (San Martin 3263).

Mar del Plata bailará en pleno agosto al ritmo de los hitazos de siempre, el glitter, el amor y las ganas de bailar hasta que salga el sol.

Bresh se convirtió en un fenómeno global, con ediciones en Nueva York, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires y muchos lugares más del mundo. Ahora, Mar del Plata vuelve a bailar al ritmo de la fiesta más linda.

Comentarios

comentarios