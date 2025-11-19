ESTE SÁBADO LA ORQUESTA CUMBIA GRANDE EN ABBEY ROAD

La Orquesta Cumbia Grande llenará de ritmo la noche marplatense

La banda se presentará el sábado 22 de noviembre con artistas invitados para repasar sus clásicos y presentar nuevos temas.



La Orquesta Cumbia Grande se presentará el sábado 22 de noviembre a las 22 hs en Juan B. Justo 620 (Abbey Road) con una propuesta con su clásica fiesta a todo ritmo que invita a bailar toda la noche con todos sus clásicos y nuevos temas.







Para darle aún más color a la propuesta, Orquesta Cumbia Grande inicia un nuevo capítulo en su camino musical: una serie de colaboraciones con artistas locales que se sumarán al inconfundible sonido de la orquesta, fusionando ritmos, voces y estilos en un encuentro único e irrepetible. En esta presentación compartirán escenario Rebeca Flores y Salomar en un encuentro único e irrepetible.



De esta manera, este primer encuentro marcará el comienzo de una larga lista de cruces creativos que irán revelándose en futuros lanzamientos y presentaciones en vivo.



Con su vasta experiencia en escenarios bailables producto de sus 14 años de trayectoria y sus 3 discos editados, la Orquesta propone una experiencia fresca y potente donde su repertorio de cumbia orquestal se mezcla con influencias urbanas, folclóricas, tropicales y contemporáneas según cada invitado.







La Orquesta Cumbia Grande abre sus puertas, su energía y su sonido para reinventarse junto a la escena local, dando lugar a una celebración colectiva donde la cumbia se vuelve punto de unión, diálogo y creación compartida.

El cierre de la noche será a puro ritmo, con DJ Santo Cumbiero que hará bailar con su inigualable set tropical.LA ORQUESTA CUMBIA GRANDE EN ABBEY ROAD Artistas InvitadosREBECA FLORES Y SALOMAR

Abbey Road concert barSábado 22 de noviembre – 21hs

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en Las entradas están a la venta por ARTICKET y en puntos de venta:

La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420 – MDP), FAVA Paseo de

Compras (Av. Luro 3247 – MDP), ADN Store (Calle 61 N° 2813 – Necochea), Tampico Panchos (Buenos Aires 305 – Dolores), Tecnocentro (Rivadavia 3065 – Olavarría), PC Cell (Roca 402 esquina Rondeau – Bolívar).

www.abbeyroadmdq.com.ar

«EL LUGAR DONDE SIEMPRE SUCEDEN COSAS»

