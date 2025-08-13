ESTE VIERNES HORCAS LLEGA A MAR DEL PLATA CON «EL DIABLO TOUR

Horcas comienzo su nueva gira “El Diablo Tour 2025”

Luego de su exitoso paso por el Estadio Obras con un Sold Out y siendo un lugar tan especial como es el “Templo Del Rock” que se cubrió de metal argentino, demostraron que el género está más vivo que nunca, un show donde se vio a todas las familias metaleras con sus hijos, con más de 2.30 hs de show y 27 temas en vivo recorrieron su extensa discografía, donde también adelantaron 3 temas de su reciente nuevo disco nº13 llamado

“EL DIABLO”.

“Al Diablo”, contiene 10 canciones y fue grabado durante y post pandemia en Romaphonic Studios con el Ingeniero de sonido Mario Altamirano y masterizado en Suecia en Fascination Street de la mano de Jens Bogren.

Las canciones más introvertidas y tristes son durante el encierro, tiempo en el que Walter Meza sufrió el Covid y eso se refleja en las letras.

HORCAS – El Diablo – [Full Album] –

HORCAS – El Diablo Videoclip Oficial

Horcas se encuentra encarando nuevos desafíos, recorriendo todos los escenarios de Bs.As. Interior y exterior del país con una extensa gira.

Estuvieron presente en los festivales más importantes de nuestro país: Quilmes Rock 2025, Baradero Rock 2025 que se realizaron en el mes de abril y algunos más por anunciar.

Horcas, banda argentina de heavy metal que lleva pisando los escenarios desde 1988. Con más de 30 años de trayectoria con 13 álbumes de estudio en su haber, se ha consolidado como una de las bandas más importantes del género. Fundada por el gran Osvaldo Civile, ex guitarrista de V8, Horcas ha compartido escenarios con muchos artistas internacionales como Metallica, Pantera, Black Sabbath, Megadeth, Slayer entre otros.

En 2022 cerraron el año en el Movistar Arena junto a Judas Priest, en el marco del festival «Knotfest».

El 28 de abril de 2023 fueron la única banda nacional elegida para

participar en el festival «Masters Of Rock» brindando un show único, con su característica mezcla de energía cruda y musicalidad magistral, junto a Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Avantasia y viendo la posibilidad de sumarse a la nueva edición que se llevará a cabo este año.

Fue la primera banda de metal que llenó el parque temático Tecnópolis, en el Escenario Juana Azurduy al aire libre con más de 15 mil personas y luego en el microestadio cubierto con una capacidad de 12 mil personas.

El 16 de abril del 2024 fueron invitados para compartir escenario junto a Megadeth en el Movistar Arena.

Con su nuevo disco fueron postulados para los Premios Gardel en la terna: “Mejor Disco de Rock Pesado/Punk”.

Músicos: Voz: Walter Meza

Bajo: Norberto «Topo» Yañez

Guitarra: Sebastián Coria

Guitarra: Lucas Bravo

Batería: Cristian Romero

https://www.youtube.com/c/HorcasOfficial.

«HORCAS»

Presenta «El Diablo Tour 2025»

En Vivo

Bandas Invitadas:

Improvisto – Mortal & Tripalium

Abbey Road concert bar

Sábado 16 de agosto – 21hs

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en : Sistema Online: Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

www.abbeyroadmdq.com.ar «EL LUGAR DONDE SIEMPRE SUCEDEN COSAS»

Comentarios

comentarios