Este viernes jornada solidaria de intercambio de figuritas en Mar del Plata

Habrá sorteos, invitados especiales y una exposición de muñecos 3D de la Scaloneta.

Continúa el éxito del intercambio de figuritas con fines solidarios en El Nuevo Mundial ubicado en Moreno y Santa Fe. La cita será este viernes desde las 17hs con entrada libre y gratuita. No es obligatorio consumir.

Debido al fin de semana largo el encuentro clásico de los sábados se realizará este viernes.

El Nuevo Mundial se convirtió en el verdadero punto de encuentro de fanáticos del mundial Qatar 2022, en esta ocasión estará presente el influencer No Soy Messi y se juntarán alimentos no perecederos para donar al Espacio Comunitario Angel Sofía del Barrio Libertad (French 8650). También, se reunirán productos para caja navideña como; pan dulce, turrones, garrapiñadas, etc.

Se invita a todos a asistir con banderas o camisetas de Argentina para comenzar con la previa al debut de la selección. Estará presente Gaby Arizzi Make Up realizando maquillajes con los colores argentinos.

Durante la jornada solidaria, que desde hace tres meses se convirtió en un éxito total con más de 250 mil intercambios, se sortearán lcamisetas de Argentina, gentileza de Alta Gama, y dos muñecos 3D de Messi de la marca CRACKers, quienes también realizarán una exposición de los muñecos 3D de la Scaloneta.

