ESTELARES GIRA 2025 

Luego de celebrar sus 30 años, con localidades agotadas, en el Teatro Gran Rex en el mes de diciembre, Estelares comenzó a grabar su nuevo disco el cual vio la luz el 17 de julio bajo el título de ¨Los Lobos¨

Estelares es una de las bandas más activas del país y se encuentra realizando una extensa gira nacional.

Próximas Fechas: 23 de agosto – Club Re – Quilmes 18 de octubre – San Isidro – Teatro Don Bosco 31 de octubre – La Plata – Teatro Argentino 07 de noviembre – CABA – Teatro Vorterix

Luego de 3 años Estelares nos propone un viaje a través de 11 nuevas composiciones más una nueva versión de “Como cría de leopardo” y nos presenta su décimo trabajo de estudio: «Los lobos».

