Estiman que en Mar del Plata el parque automotor es de 600 mil autos

La Cámara de Comercio Automotor de Mar del Plata estima que el parque automotor es de 600 mil autos lo que revela que en la ciudad desde el 2017 hasta ahora creció “un 15% la circulación”.

A la hora de circular por las calles de Mar del Plata es cada vez más frecuente encontrarse con situaciones problemáticas con relación al tránsito, ocasionadas por el aumento del parque vehicular en los últimos años. Este crecimiento de autos en las calles hace que sea prácticamente imposible estacionar en ciertas zonas del macrocentro de la ciudad y produce cotidianamente largas filas y embotellamientos por ejemplo, a lo largo de la Avenida Champagnat en hora pico.

Para conocer el estado de situación actual Portal Universidad dialogó con Carlos Freijo, gerente Cámara del Comercio Automotor, sobre la cantidad de autos que hay en la ciudad y confirmó que “se podría hablar de un parque automotor de 600 mil autos”.

Según datos de la Dirección de Información Estratégica de la Municipalidad, en 2015 se habían registrado 330.353 autos y para 2017 el número había llegado a 366.833. De esta forma informaban que en Mar del Plata había 1 auto cada 2 personas. De todas formas, este dato no pudo ser corroborado por Portal Universidad al no tener respuestas de la municipalidad.

Freijo afirmó que la cantidad de autos que hay en la ciudad, “es una cifra estimativa. Hay que hacer una diferenciación entre el parque automotor activo y el total. Una cosa son los autos que están en condiciones de circular y circulan, y los que en realidad pueden estar registrados en la propiedad automotor. De acuerdo a la cantidad de legajos que ellos mueven, se podría hablar de un parque automotor de 600 mil autos”.

Frente a esta diferenciación aclaró que “se estima que están activos y los que vemos todos los días en las calles ronda entre los 480 mil vehículos. Además, debe haber más o menos 200 mil motos circulando”.

Teniendo en cuenta estas cifras, podríamos pensar que en Mar del Plata hay cerca de 800 mil vehículos circulando, contando autos, motos, colectivos y camiones. Del mismo modo, considerando las cifras informadas en el 2017 por la municipalidad, en estos años aumentó 113.167 la circulación de autos.

Haciendo hincapié en la cantidad de autos patentados expresó que “normalmente se han estado patentado en Mar del Plata unas 1100 unidades, pero no creo que sea el caso en este momento. Debemos andar probablemente en las 800 unidades, teniendo en cuenta que no hay una entrega fluida de vehículos 0km”.

Según datos a los que pudimos acceder en la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor, entre 2015 y septiembre del 2022 se registraron 54.277 autos. Además, en el mismo período, se observaron 39.340 motos 0km.

Frente al aumento de vehículos que se ve reflejado en las calles, Freijo comentó: “creo que los últimos años ha subido un 15% más la circulación”.

Además, hizo referencia a la pandemia y expresó que “afectó todos los aspectos de la vida normal. Hubo meses en que estuvieron los comercios cerrados, por ende no se vendió, después cuando se empezó a recomponer todo se comenzó a vender pero en este momento hay un problema muy grande que es que la importación está cerrada y no hay acceso a los dólares”. A lo que agregó que “entonces, no se pueden importar vehículos, y si se pudieran no los dejan entrar. Estamos con un obstáculo muy grande, no solo de autos sino de autopartes, en muchos casos esos vehículos no se pueden terminar porque faltan autopartes”.

“Habría que esperar que se normalice la importación, el acceso a los dólares y ahí se podría hacer una estadística más certera de lo que sucede en el mercado, pero de todas maneras esa es la realidad”, finalizó Freijo.

