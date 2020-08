Estudiantes argentinos lanzarán por primera vez un proyecto propio al espacio

Estudiantes de distintas universidades argentinas lanzarán por primera vez un proyecto propio al espacio luego de haber ganado el concurso Open Space destinado a personas menores de 25 años que contó con 300 participantes, se informó el miércoles.

«Es la primera vez que estudiantes de Argentina vamos a poder lanzar algo al espacio», contó entusiasmada a Télam, Camila Mucanna, que cursa ingeniería espacial en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), una de las 13 estudiantes del equipo ganador.

En la semana del lanzamiento del Saocom 1B, se dieron a conocer los ganadores del concurso en un contexto en el que Argentina incrementa sus proyectos espaciales e intenta sumar jóvenes a áreas tecnológicas para que trabajen en el sector.

Por eso se hizo por primera vez el Open Space, una iniciativa de Satellogic, la empresa argentina de tecnología reconocida en el segmento de imágenes satelitales por su innovador concepto de constelaciones de microsatélites y Academia Exponencial, una organización privada vinculada a la ciencia espacial.

El objetivo fue promover el interés por la ciencia, la tecnología y la ingeniería en los jóvenes, quienes tuvieron el apoyo del INVAP, el Instituto Balseiro, la empresa Skyloom, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Digital House y las universidades de San Martín, La Plata, San Andrés y la Fundación Varkey.

«Nuestro equipo To Infinity and Beyond (TIAB) está formado por 13 estudiantes de Mendoza, Buenos Aires, Chaco, Misiones, CABA (Ciudad de Buenos Aires) y Salta, de las carreras de Ingeniería Espacial (Unsam), Electrónica (Universidad Tecnológica Nacional y Unsam), Mecatrónica (Universidad Nacional de Cuyo) y Diseño Gráfico (Universidad de Buenos Aires)», detalló la estudiante.

El primer puesto lo compartieron con el equipo Space Shielding compuesto por representantes de la Universidad Nacional de La Plata y de la UTN.

Como premio, ambos grupos podrán integrar de forma colaborativa sus proyectos en un único módulo para que viaje al Espacio en 2021, instalado en un nanosatélite de Satellogic.

Mucanna explicó que la propuesta ganadora se llama UNIVERSITWIN, un proyecto «que permite el acceso al espacio a más estudiantes del país, mediante la reducción de los costos de fabricación de tecnología espacial, gracias al desarrollo de un Digital Twin».

Un Digital Twin «es la imagen virtual de un sistema del mundo real. Es un conjunto de modelos sincronizados y coordinados por un algoritmo maestro, y que describe el estado actual y futuro de un sistema físico real», detalló.

Esta herramienta que «estará a disposición de todos los estudiantes del país, permitirá ahorrar muchos pasos de prueba y error, y predecir con mayor exactitud la respuesta ante nuevas perturbaciones» porque «al simular todos estos aspectos de un satélite se reducirían los riesgos de la misión, y por lo tanto los costos, ya que disminuiría la incertidumbre sobre qué tipo de desempeño tendría en el espacio», contó la futura ingeniera aeroespacial.

Y resaltó que «al bajar los costos se permitirá que muchas más personas puedan comenzar a emprender en la industria espacial».

El proyecto ganador también incluye un plan de divulgación de tecnologías del espacio en universidades y escuelas del país «para motivar, guiar y acompañar a los jóvenes para expandir su interés por proyectos espaciales, reafirmando la idea de que todos somos capaces de formar parte del espacio», destacó Mucanna.

Fuente: Telam.com.ar

