Estudiantes de la UTN Mar del Plata obtuvieron el primer puesto en un concurso internacional de diseño de barcos

Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Mar del Plata, Enrique Liccardi Sañudo y Patricio Duhalde, ganaron el concurso internacional “Dr. James Lisnyk”, organizado por la Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), con el proyecto de una Littoral Mission Vessel, una patrullera que puede desarrollarse en el país.

En este marco, el intendente Guillermo Montenegro estuvo presente en la sede de la Universidad para felicitar y agradecer a los alumnos por el logro obtenido.

El proyecto se trata de una embarcación tiene un desplazamiento de 750 toneladas, con 70 metros de eslora, 3 metros de calado, una autonomía de 8000 millas, velocidad crucero de 12 nudos y puede alcanzar una velocidad máxima de 35 nudos.

Este tipo de patrullero oceánico permite la vigilancia, control del mar, defensa de los recursos y espacios marítimos, en especial dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) como también suelen ser empeñadas en tareas de salvaguarda de la vida humana en el mar y en operativos de búsqueda y rescate (SAR).

Cabe destacar que el concurso es organizado por The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), la sociedad profesional sin fines de lucro y reconocida a nivel internacional de los miembros que sirven a las industrias marítimas, offshore y sus proveedores. Con más de 6.000 miembros en todo el mundo en 85 países, SNAME es la comunidad internacional más grande de profesionales marítimos y el océano. Nuclea profesionales, y posee una sección estudiantil que reúne a jóvenes en formación de distintas universidades alrededor del mundo.

Por su parte, Argentinean National Technological University (ANTU) es la sección estudiantil que representa al SNAME en la Argentina y tiene sede en la UTN Mar del Plata con el apoyo del Departamento de Ingenia Naval. Al día de hoy cuenta con 2 integrantes en la facultad y su función es acercar a todos los miembros de la comunidad naval y brindar charlas, cursos, visitas y competencias de diseño relacionadas con la carrera.

Comentarios

comentarios