Estudiantes del Instituto Tavelli revolucionan el reciclaje con un carro diseñado para cartoneros

Estudiantes del Instituto Tavelli presentaron un innovador diseño de carro para recicladores urbanos, enfocado en mejorar significativamente las condiciones de trabajo de los cartoneros. El prototipo, creado como parte de una iniciativa escolar, fue pensado no solo como una mejora técnica, sino como una forma concreta de dignificar una labor esencial y muchas veces invisibilizada.

El carro, que ya fue presentado al gobernador y ha captado atención en redes sociales, se distingue por ser más liviano, ergonómico y fácil de manejar que los modelos actuales. Los estudiantes dedicaron meses a realizar ajustes sobre planos iniciales, buscando una solución accesible y funcional que eliminara movimientos forzados y se adaptara a la estatura de quienes lo usan. Construido con materiales asequibles, como hierros adquiridos por los propios alumnos, el diseño incluye ruedas robustas y detalles pensados para maximizar la comodidad y seguridad de los recicladores.

“Nosotros con esto buscamos dar el puntapié para que venga alguna empresa, alguien que invierta para que se pueda realizar esto a gran escala”, comentaron los estudiantes, visiblemente emocionados por el alcance que podría tener su proyecto. Su sueño es claro: que una empresa tome esta iniciativa como base para una producción nacional que beneficie a miles de trabajadores del reciclaje en todo el país.

Desde el Instituto Tavelli destacaron el orgullo que sienten por sus alumnos, quienes no solo aplicaron conocimientos técnicos, sino también valores de compromiso social y empatía.

La iniciativa, que nació en las aulas, busca ahora dar el salto hacia la producción en serie. Los creadores esperan que este proyecto inspire a otros y, sobre todo, que encuentre el apoyo necesario para convertirse en una herramienta real de cambio.

