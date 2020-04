Estudiantes y docentes de la EEST N°5 de Mar del Plata desarrollan termómetros infrarrojos y sistemas de ventilación para pacientes con COVID19

La Escuela Técnica Pública sigue brindando muestras de solidaridad y excelencia. Reportaje a la profesora Paola Flament, afiliada a nuestro sindicato y una de las colaboradoras del proyecto.

Las Escuelas Técnicas siguen dando muestras de excelencia y solidaridad. En el contexto de la pandemia mundial de COVID-19, un grupo de estudiantes y docentes se puso a trabajar para, mediante la impresión 3D, generar materiales que ayuden a profesionales de la salud, personal de seguridad y pacientes. El proyecto lo inició la EEST N° 5 y rápidamente se sumaron ls otras 4 Escuelas Técnicas de la ciudad.

Entrevistamos a la profesora Paola Flament, afiliada a nuestro sindicato y una de las participantes en el proyecto.

¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cuál es el objetivo?

En el marco de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, un grupo de alumnos y docentes de la EEST N°5 decidimos poner nuestros conocimientos al servicio de los demás desarrollando diferentes proyectos solidarios en vista a las necesidades emergentes. Asimismo, las Escuelas Técnicas 2, 3 y 4 se sumaron a la iniciativa de impresión en 3D, colaborando en este sentido.

¿Cómo es la intervención docente en el contexto de cuarentena?

Se están llevando adelante varios proyectos en simultáneo. Por un lado, se encuentra el dispositivo T.I.L. (Termómetro Infrarrojo Láser) que tiene por objetivo medir la temperatura corporal a distancia. También está en desarrollo un prototipo de Ventilación Automática para Pacientes, no homologado, tomando lo realizado y estando en contacto con profesionales de Italia, España e Irán para asesoramiento; que se ofrecería en caso de extrema necesidad.

Estamos realizando también impresiones en 3D de Protectores Faciales junto a las demás instituciones técnicas anteriormente mencionadas y un grupo llamado «MakersMDQ», los cuales son útiles para el personal que está en contacto directo con pacientes infectados. En este sentido, hemos recibido solicitudes del CEMA, SAME, UPA, HIGA y el Hospital Materno Infantil, como así también el Personal de Seguridad para realizar controles en la vía pública.

Tanto estudiantes como docentes trabajamos desde nuestras casas, poniéndonos en contacto a través de videoconferencias y grupos de WhatsApp para acordar pasos a seguir, realizar consultas y rever lo realizado para ajustar lo planificado, de ser necesario.

¿Quiénes forman parte de estos proyectos?

Quien coordina es el Jefe de Área de la EEST N°5, Prof. Diego Álvarez, que cuenta con un permiso de circulación otorgado por la Municipalidad y es el nexo entre los profesores y las necesidades de la misma. Por la Técnica 5 se encuentran los docentes Gabriela Bravo, Silvana Gargiulo, Arturo Otero,Gustavo Scozzina y yo misma, junto a los estudiantes Dylan Sarmiento, Mateo Roldán, Tomás Blanco, Santiago Tauber, Alejo Aldano y Luca Ibar. Ellos son quienes diseñan y desarrollan los dispositivos antes mencionados. Luego, directores y personal de las demás Técnicas colaboran en la impresión 3D de protectores faciales.

¿Cómo colabora las Escuelas Técnicas?

Las escuelas están colaborando con las impresoras 3D entregadas por el INET, pero no contamos con los recursos necesarios para llevar adelante los dispositivos y la producción que nos solicitan. Tanto docentes como alumnos hemos puesto dinero para poder desarrollar estos prototipos. Es por eso que necesitamos de la ayuda de todos: empresarios, organizaciones y gobierno para poder cumplir con la demanda que los profesionales de la Salud y Seguridad requieren.

El COVID-19 nos enseñó que no hay fronteras, no hay divisiones culturales ni políticas. Todos tenemos que unirnos para poder superar esta crisis sanitaria mundial. Estamos a disposición y esperamos contar con ustedes.

Fuente: sutebagp.net

