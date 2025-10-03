Eventos musicales y deportivos en un finde largo de primavera en Buenos Aires

La Ciudad ofrece una agenda especial para el fin de semana, con la Creamfields y el Gran Fondo de Puerto Madero entre las propuestas destacadas.

A pocos días del comienzo de un nuevo fin de semana largo en todo el país, en conmemoración al Día de la Diversidad Cultural, el Ente de Turismo de Buenos Aires dio detalles de la oferta turística del destino durante los tres días del receso. Entre las actividades programadas se encuentran grandes eventos musicales y deportivos, además de las propuestas tradicionales del destino.

“Este fin de semana largo es fundamental para seguir fortaleciendo la actividad turística en Buenos Aires. En este caso, la primavera nos invita a disfrutar de una ciudad renovada, que propone redescubrir sus atractivos tradicionales desde un punto de vista diferente, con actividades al aire libre, espectáculos y experiencias que muestran lo mejor de esta temporada”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Entre las actividades destacadas para este fin de semana se encuentran grandes espectáculos, eventos deportivos y una amplia agenda para disfrutar de la Ciudad al aire libre.

Cuáles son los grandes eventos del fin de semana

El viernes 10 y domingo 12, la argentina Marianela Núñez, Primera Bailarina del Royal Ballet de Londres, integrará el elenco de Onegin en el Teatro Colón. Se trata de una obra dramática que conjuga literatura, música y danza. El espectáculo cuenta con coreografía de John Cranko y el ballet estará acompañado por la Orquesta Estable dirigida por el director invitado maestro Ermanno Florio.

El 11 de octubre, el Parque de la Ciudad será una vez más el punto de encuentro de jóvenes fanáticos de la música electrónica en una nueva edición de la Creamfields, uno de los festivales más importantes del mundo. El evento, que en 2024 recibió a más de 65 mil espectadores, convocará a grandes talentos nacionales e internacionales en un line up que reúne a DJs, productores y bandas de renombre.

El domingo 12 en Puerto Madero, se correrá el Gran Fondo de Buenos Aires, una carrera para ciclistas de todas las condiciones y habilidades. Este encuentro atrae a miles de ciclistas, espectadores y voluntarios en dos circuitos: uno de 120 km y otro de 55 km. Además, los participantes contarán con chips para registrar su rendimiento durante el recorrido.

Además, Fuerza Bruta presentará, durante todo el fin de semana, su show AVEN en la Sala SinPiso (Julio Argentino Noble 4100). Se trata de una celebración de la alegría, la libertad y la belleza protagonizada por actores y bailarines que rompen sus propios límites y emocionan a espectadores de todas las edades.

Opciones para redescubrir la Ciudad en primavera

Para este fin de semana largo, Buenos Aires cuenta con una amplia variedad de actividades para disfrutar de la temporada primaveral, que invita a salir a recorrer la Ciudad en bicicleta y probar opciones gastronómicas para todos los gustos y bolsillos, como el Patio de los Lecheros (Flores), un espacio pintoresco que propone una salida en familia o con amigos; y Vía Viva (Belgrano), un polo gastronómico ubicado en el Barrio Chino que ofrece los sabores tradicionales en la cocina asiática.

La oferta gastronómica de la Ciudad se complementa con una gran cantidad de rooftops y sky bars en Microcentro, que ofrecen una experiencia que combina una cena con vistas panorámicas de la Ciudad.

Además, esta época del año es una oportunidad ideal para disfrutar de los espacios al aire libre de Buenos Aires. Los Bosques de Palermo, el pulmón verde más grande de la Ciudad, representa un paseo emblemático para los turistas Y cuenta con el Patio Andaluz, recientemente renovado que fue construido hace casi cien años con materiales que llegaron en barco desde España y ahora la Ciudad lo restauró completamente. Se conservaron los azulejos originales, con motivos alegóricos a El Quijote, y fue renovada la fuente principal, un regalo de la ciudad de Sevilla. Se puede visitar de martes a domingos, de 10 a 18.

También el Jardín Japonés, con su fuerte identidad asiática; el Jardín Botánico, que concentra más de 1500 especies vegetales; y la Reserva Ecológica Costanera Sur, un lugar que propone recorrerlo en bici o caminando, pero también avistar todo tipo de animales.

Con respecto a la oferta tradicional de la Ciudad, los visitantes podrán disfrutar de los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; y de la compañía Humberto M, con una experiencia que propone vistas de la Ciudad al atardecer. Además, estará operativo el Bus Turístico, una opción ideal para recorrer los barrios más emblemáticos de la Ciudad; y los múltiples espacios verdes con los que cuenta Buenos Aires, como el Jardín Japonés, el Ecoparque, el Jardín Botánico y la Reserva Ecológica Costanera Sur..

Cabe mencionar que en el marco del programa Elegí Argentina, Buenos Aires ofrece promociones en estadías en hotelería y gastronomía, descuentos en servicios contratados mediante agencias de viajes y experiencias tangueras, entre otras. Toda la información se puede encontrar en https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/elegi-argentina.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

Comentarios

comentarios