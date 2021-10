En estos últimos días se viralizó un video donde una multitud espera en el predio de Mar del Plata que un camión de basura deseche las bolsas para poder comer. La desesperación por buscar y conseguir un poco de comida generó una gran repercusión en todos los ciudadanos. Esta problemática está estrechamente relacionada a la dificultad que tienen muchas personas de acceder a alimentos de calidad y cantidad suficientes, llevando directamente a la malnutrición en niños y ocasionando problemas en su crecimiento y desarrollo.

Portal Universidad dialogó con Lorena Lázaro Cuesta, Nutricionista y Directora del Observatorio Alimentario Nutricional de la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sobre la malnutrición en los niños y las consecuencias que genera comer desechos. “Comer de la basura no solo tiene un riesgo vinculado con alimentos que no están en condiciones desde el punto de vista de la seguridad y la inocuidad, sino que también los pone en riesgo de contraer algún tipo de enfermedad”, afirmó.

Lázaro Cuesta explicó que “existe una privación de alimentos en un país que tiene disponibilidad plena. Este problema tiene que ver con la economía, la política y la cultura, ya que éstas son quienes definen qué comemos, quiénes lo comemos, cómo lo comemos y en qué circunstancias”.

La malnutrición en los niños y el impacto en su salud tiene que ver con la falta de acceso a alimentos nutritivos, “en todo el país hay malnutrición por exceso, por eso prevalece que haya niños que tienen sobrepeso y obesidad. Por el contrario de lo que se piensa, tiene que ver con alimentos de mala calidad que también es lo que pueden encontrar los niños en la basura”.

En el caso de la malnutrición por déficit, comentó que “se puede producir no solo por falta de acceso a los alimentos sino que, probablemente, estos niños que han comido de la basura también tienen entornos o medios que no favorecen a la salud. Es muy factible que tengan algún tipo de parasitosis, que hace que no puedan aumentar bien de peso y aprovechar los pocos nutrientes de los alimentos que comen. Entonces se forma un círculo vicioso entre la pobreza, la malnutrición por déficit y enfermedades gastrointestinales y algunos parásitos, eso hace que el niño sea muy flaquito y que pueda tener otras consecuencias asociadas a su salud”.

Con respecto al video divulgado en redes, la especialista planteó que “ver a un niño comer de la basura impacta muchísimo a nivel social, porque sabemos que la alimentación es un derecho básico y evidentemente no está garantizado”.

Desde el Observatorio Alimentario Nutricional de la Escuela Superior de Medicina vienen trabajando en diferentes proyectos de investigación y extensión para mejorar esta situación y brindar herramientas y estrategias para una mejor alimentación. El equipo de trabajo está conformado por más de 15 profesionales de diferentes disciplinas, como abogados, nutricionistas, sociólogos, antropólogos y trabajadores sociales.

Entre los proyectos se encuentra “un taller de cocina en el que venimos trabajando con una sociología, una nutricionista y un cocinero. Llevamos adelante una serie de talleres itinerantes para cocinar con las referentas de los comedores y acercamos propuestas de recetas que sean nutritivas con los alimentos que estén disponibles para estos comedores. Es una forma de optimizar los recursos que hay para que lleguen de la mejor manera a esos niños y a esas familias vulnerables”.

Del mismo modo, la Escuela Superior de Medicina lleva adelante actividades en una carpa itinerante donde se desarrollan talleres de cocina, “va dirigido a las familias para que, con el poco alimento disponible, puedan aprovecharlo al máximo”.

“Venimos en varias líneas y varios proyectos que creemos que pueden acompañar. De todas maneras, sabemos que el abordaje de esta problemática no es desde un solo lugar, no es de un solo sector, sino que requiere de políticas públicas y del compromiso de diferentes asociaciones y sectores para que se pueda revertir o amortiguar este tiempo situaciones y garantizar ese derecho a la alimentación que es una responsabilidad de todos”, finalizó.

FUENTE: Portal Universidad

