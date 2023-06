Experience Depeche Mode – Erasure y Pet Shop Boys en Abbey Road

Synth British Experience Depeche Mode Erasure y Pet Shop Boys Experience llegan a Mar del Plata. La Fiesta con las Experiencias en vivo más importante de Latinoamérica. Vas a poder sentir las 3 bandas británicas más importantes de la escena synthpop y bailable de las últimas décadas.

Depeche Mode Tributo Argentino es un proyecto que nace luego del lanzamiento de 3 compilados disponibles en dmtributo.bandcamp.com, con distintas bandas realizado por el sitio Oficial de DEPECHE MODE en Argentina, ante 3 presentaciones masivas de los proyectos DM Tributo Argentino realizado por distintas bandas, nace un nueva EXPERIENCE a DEPECHE MODE, que recorre las viejas canciones y lados B de DEPECHE MODE.

Depeche Mode Tributo Argentino se propone revisitar las canciones que hicieron Tour a Tour DEPECHE MODE en sus comienzos, canciones que ya la banda no interpreta en vivo, y con el sonido tecno pop de sus primeros discos como Violator, Music for the masses y Black Celebration entre otros. A diferencia de otros proyectos Tributo a la banda, aquí podrás escuchar lados B, versiones de giras emblemáticas como 101 o World Violation Tour entre otros.

Es un viaje inmersivo, a las grandes interpretaciones de DM y épocas que a muchos fans les gusta, y que actualmente la banda Depeche Mode no interpreta.

Esta Experiencia a DEPECHE MODE es un viaje a su época más synthpop, donde los sintetizadores y puesta en escena son preponderantes, cada show en DEPECHE MODE TRIBUTO ARGENTINO, propone recorrer el sonido característico de DM hasta 1990, baile, remixes y el sonido sintético que rememora una época emblemática de Depeche Mode.

Depeche Mode Experience

Abbey Road

Sábado 17 de junio

21:00

Invitados:

Star «Erasure Experience»

The Boys

«Pet Shop Boys Experience»

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en

Sistema Online: Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

