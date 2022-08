Exploración offshore: “Apostar a la exploración petrolera es apostar a industrias del pasado”

En los últimos meses, la exploración petrolera a 300 km de la costa de Mar del Plata fue un tema que se sostuvo en el debate mediático y generó manifestaciones a favor y en contra del proyecto. Tras un enfático rechazo por parte de organizaciones ambientalistas y la judicialización por parte del gobierno municipal, el proyecto renovó sus fuerzas con promesas emitidas por las industrias del área y el mismo Estado nacional en torno a las fuentes de empleo que se generarían con este proceso extractivista.

En este sentido, el Secretario General del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Gabriel Matarazzo, confió que en caso de un fallo favorable de la justicia que permita la explotación petrolera, Mar del Plata podría convertirse en “un Vaca Muerta 2” y supuso que en 5 años existirá un importante nivel de producción para exportar.

Para conocer si ésta propaganda tiene fundamentos anclados a la realidad, desde el Portal Universidad nos pusimos en contacto con Leonardo E. Stanley, Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), especialista en temas de desarrollo y arquitectura financiera internacional.

Con relación a las promesas que se hacen desde el Estado en torno al impacto de la exploración en el mercado laboral, Stanley dijo: “No es tan sencilla la generación del empleo. Hay mucho dinero en la industria y eso viene comprando voluntades en todo el mundo. Ahora llega a Mar del Plata con planteos mágicos pero estamos viviendo a nivel global como el mundo está llegando a sus límites. Mucho tiene que ver con la emergencia climática que estamos soportando, fundamentalmente está atado a la acumulación de gases de efecto invernadero y ahí tiene mucho que ver el carbono y todas las emisiones que genera la industria petrolera”.

“Hace décadas que la industria petrolera oculta estos efectos nocivos que genera al planeta. Así estamos viviendo este presente distópico, con situaciones alarmantes en cuanto a eventos extremos, desde ola de calor en el hemisferio norte con más de 40 y 50 grados en algunos lugares, con inundaciones, incendios, derretimiento de los casquetes polares. Hay una serie de efectos que muestran que todo lo que vende la industria petrolera no es tan así y respecto a los presuntos beneficios que genera, habría que ver si los mismos son tales y por cuánto tiempo se mantienen”, reflexionó.

En cuanto a la promesa de impacto positivo en el mercado laboral, Stanley fue terminante: “Estamos actuando engañados por estos espejitos de colores que vende la industria. La industria deja muy poco y también hay muchos desafíos y cuestiones ocultas que en el futuro se pueden volver muy en contra y generar crisis muy grandes. Desde el punto de vista económico financiero tiene que ver con los problemas que se llaman activos varados: el pico de petróleo está cerca y el mundo está dejando de consumirlo”.

“Más allá del corto plazo y de los precios internacionales del barril, el petróleo está condenado a ser la energía del pasado. Eso puede hacer que todas las inversiones que hagamos de golpe queden en nada y a eso se le llama activos varados. En todo el mundo se está analizando este tema, los gobiernos, las entidades multilaterales de crédito, las entidades que generan los indicadores de riesgo. Pareciera que acá se hace caso omiso y se oculta este tema porque no aparece en el debate público, no los tratan los ministerios públicos, ni los entes reguladores. Es importante decirlo: apostar a la exploración petrolera es apostar a industrias del pasado”, expresó.

Vaca Muerta no es un ejemplo a seguir

Sobre las declaraciones del Secretario General del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Gabriel Matarazzo, Stanley explicó que este modelo de extracción, al igual que Vaca Muerta, no podría funcionar sin subsidios. “Es un proyecto que ha surgido en base a subsidios, subsidiamos la producción, el transporte, el consumo, y es un mar de subsidios. Estos subsidios no se discuten cuando hay una crítica sobre el problema fiscal que tiene la Argentina. Los planes sociales se discuten, pero la plata que se desembolsa en estas empresas nadie la discute ¿Por qué?. Hay gente que se embarca a trabajar en esto, con buenos sueldos al principio pero sabemos que la transición es irremediable y va a ser más costosa”, aseguró.

Asimismo, Stanley se refirió a otros dilemas que se presentan a partir de este modelo extractivista y dijo: “Hay plata puesta por el sector petrolero para prometer y decir que vamos a ser Qatar. La discusión debería darse desde el punto económico, pero también el ambiental y el ético: ¿Hacia dónde estamos llevando el planeta? El planeta no da para seguir explotando petróleo, no tiene sentido negarlo. Dentro de 10 o 15 años, cuando tengamos activos que no valen nada y tengamos que cerrar industrias, las inversiones no estén amortizadas, ¿Quién se va a hacer cargo de ese costo? Ellos se van a ir, tienen regímenes de repatriación de divisas y las deudas quedarán acá, además de la cuestión ética. Estamos hablando de explotar algo que hace mal a todos en beneficio de un negocio para pocos”

“Hay un estudio reciente de un organismo internacional que plantea que cualquier explotación petrolera que necesite un barril por encima de los 40 dólares para lograr su rentabilidad, está destinada a ser un activo varado. Obviamente en Mar del Plata la explotación offshore tiene costo superior a este valor, igual que Vaca Muerta, vamos a llevarlo a puro subsidios”, afirmó.

La importancia de hacer una transición a otras alternativas

La alternativa a estas industrias, si se piensa en una inversión más segura, consiste en apostar a la transición energética hacia las energías renovables o de bajo impacto ambiental. En este sentido, Stanley explicó: “En varios países del mundo y no sólo en los países desarrollados de Europa, están trabajando muy fuerte en el offshore eólico, plataformas en altamar que producen energía a través de los vientos. Eso está cada vez más desarrollado, genera un tipo de energía constante, la tecnología es capaz de captar mejor los vientos y hay mucha innovación. Es la tecnología de lo que se viene y eso sería insertar a Mar del Plata en cadenas de valor que tienen mucha posibilidad de futuro”.

Además, es preocupante pensar en el efecto que puede tener sobre otras cadenas de valor. “En Mar del Plata tenemos una industria muy fuerte, que es la pesquera. ¿Qué va a pasar cuando se genere algún tipo de derrame? Vamos a generar trabajo por un lado pero vamos a eliminar trabajo por otro, ni hablar si los derrames llegan a la costa de los balnearios que son la fuente, la gallina de los huevos de oro que esta ciudad ha tenido por más de 100 años”, destacó.

Otra de las debilidades que exhiben estas promesas es que si analizamos otras experiencias de extracción de recursos en Argentina, no se observa ese aumento impactante del empleo de calidad ni el desarrollo de las comunidades en torno a esos proyectos. En ese sentido, Stanley dijo: “Fuentes de trabajo se van a crear, pero estos sectores productivos que se imponen, no generan cadenas de valor ni soluciones sino que generan rentas muy concentradas, economías muy poco competitivas, con poco desarrollo de la investigación, sin avances tecnológicos. Tenemos que pensar en ir hacia modelos productivos que sean más inclusivos y sustentables. Además desde el punto de vista económico y financiero es insensato apostar a cadenas de valor que son cadenas del pasado mientras se podría pensar en ir hacia sistemas productivos que apunten al futuro”.

“La cadena energética del fósil nos puede dar ingresos hoy, pero esa cadena no va a persistir y nos puede dejar grandes pasivos, no solo ambientales sino financieros”, concluyó.

