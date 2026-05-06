Extienden hasta el viernes el alerta meteorológico en Mar del Plata: cómo estará el clima en los próximos días

Además de las fuertes lluvias de este miércoles, hay alertas por tormentas y viento para el jueves y el viernes en General Pueyrredon. Cuáles son las recomendaciones.

En medio de las fuertes precipitaciones que azotan a Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió el alerta meteorológico en la ciudad: además de los alertas por tormenta que rigen para esta noche, se sumaron nuevos alertas por viento para las próximas horas, donde habrá condiciones muy inestables.

Además del alerta amarillo por tormenta que hay para esta tarde y la madrugada del jueves y del alerta naranja por tormenta de esta noche, el SMN emitió un alerta amarillo por viento para este jueves a la noche y todo el viernes 8 de mayo.

Durante los períodos de alerta amarillo por tormenta, General Pueyrredon será afectado por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de forma localizada. «También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h«, agregaron.

Cronograma de alertas en General Pueyrredon. Fuente: SMN.

Mientras que a la noche, cuando el alerta pase a naranja, todo el partido será afectado por tormentas fuertes, algunas «localmente severas». «Estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada», informaron.

En cuanto al alerta amarillo por viento para la noche del jueves y todo el día viernes, habrá vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

De acuerdo al pronóstico para lo que resta de hoy y para la madrugada del jueves habrá tormentas fuertes, con 70 a 100% de probabilidades de precipitaciones, y con viento que virará del este al noroeste. A la madrugada las probabilidades bajarán a 40-70%, mientras que durante todo el jueves se esperan chaparrones y fuertes vientos del sector sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Para el viernes, con el alerta amarillo por viento pronosticado, el SMN anticipa que el clima estará ventoso en Mar del Plata y también con lluvia, ya que hay 40 a 70% de probabilidades de precipitaciones. Con una temperatura mínima de 8º C y una máxima de 13º C, a la mañana habrá ráfagas desde el sudoeste a 60-69 km/h y a la tarde-noche virará al sur, con ráfagas de 70 a 78 km/h.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormenta

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones ante un naranja por tormenta

Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación.

Agendar los números locales de Defensa Civil (107), Bomberos (100) y Policía (911).

Recomendaciones ante un alerta amarillo por viento

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

Fuente: Mi8

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