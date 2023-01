FÁBREGAS + SANJIAO PRESENTAN SU NUEVO SHOW DE COMEDIA JUNTOS

Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao, dos de los comediantes de stand up más convocantes de Buenos Aires, en un espectáculo de comedia, por única noche en Mar del Plata: 25 de enero en el Teatro Roxy (San Luis 1750) a las 21.

Un show imperdible que no sólo contará con sus monólogos, sino que también estarán juntos sobre el escenario sumando sus talentos en momentos donde no vas a parar de reír.

Después de haber trabajado por diez años en los shows Cachivache, Canchero, Pucha y Mucho, cada uno incursionó en sus espectáculos unipersonales, manteniendo la convocatoria y el éxito de siempre.

Este verano se vuelven a juntar para recuperar la química que unen a estos dos comediantes que con estilos muy distintos logran las mismas carcajadas.

A pocos días de su estreno en el Paseo La Plaza (20/01), la costa los tendrá en una sola y delirante noche.

