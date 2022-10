Falta de control en edificios: “Cualquier obra con menos de 9 metros no se inspecciona”

Hace años que diferentes accidentes han ocurrido en la ciudad por causa de falta de control de obras en edificios. La caída de andamios, mamposterías o balcones se vuelve noticia año a año con nuevos hechos que ocurren y terminan afectando la salud de los marplatenses.

En el 2020, se desprendió una mampostería frente a Plaza Colón que provocó la muerte de una mujer en el acto. En 2018 ocurrió una tragedia en Punta Mogotes que terminó con la vida de una madre y su pequeña hija al ser aplastadas por un derrumbe de varios balcones. Entre estas noticias, la última y más reciente sucedió este domingo 4 de octubre en Colón y Las Heras donde cayó parte de un andamio y una mujer sufrió heridas.

Portal Universidad se comunicó con Diego Domingorena, Secretario del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, para dialogar sobre el reglamento y mantenimiento de edificios y la necesidad de un cambio en la reglamentación.

“La regulación de las obras de fachadas sobre vía pública están a cargo del municipio. Hay un departamento de mantenimiento edilicio y seguridad externa que se encarga del control de estas obras, de habilitarlas, hacer el seguimiento y dar el final de obra”, explicó.

El arquitecto explicó que si bien estos pasos se cumplen en Mar del Plata tiene algunas complicaciones, “la oficina funciona dentro de los alcances que tiene. Porque tiene algunas deficiencias de estructura e inclusive de personal, pero cumple su función”. A lo que agregó que “lo que ocurre muchas veces es que las obras tienen imprevistos y cuestiones que no se tienen en cuenta y que escapan al control municipal”.

Haciendo referencia a los controles, expresó que “hay una ordenanza 12562 que rige acá desde el 2001. La misma, obliga a consorcios con edificios, que superan los 9 metros de altura, de presentar un informe técnico cada tres años firmado por un profesional con incumbencias. Eso regula que no sucedan desprendimientos con caídas de material, y cuestiones que han concluido con hechos fatales”.

Domingorena hizo mención sobre el hecho de la madre y la hija que fallecieron en 2018 y expresó que “esa construcción tenía el inconveniente de que no estaba incluida dentro de la ordenanza”.

Además, explicó que “a partir de ese hecho, el anterior intendente sacó un decreto para incluir esas obras que tienen menos de 9 metros, pero era un decreto que tenía algunas falencias con falta de sustento para que se pudiera aplicar. Es el día de hoy que estamos viendo cómo se soluciona, porque son muchas más las obras que tienen menos de 9 metros que las que tienen más”.

“Cualquier obra con menos de 9 metros no se inspecciona, no se controla. Hoy por hoy no hay ninguna ordenanza que la regule”, destacó.

Continuando con esta línea, Domingorena detalló el hecho ocurrido el año pasado en la calle Arenales, “hubo un desprendimiento de placas y falleció una señora. Se está trabajando en una normativa que obligue a estos edificios a retirar los revestimientos que fueron aplicados y se está hermanando con una ordenanza que va a regular el tema de los informes técnicos con cateos obligatorios”.

El secretario comentó que los cateos “hoy por hoy no son obligatorios. Un profesional no está obligado a hacer un cateo, que significa que un operario con una silleta recorre todo el paño para registrar de forma exhaustiva si hay huecos o principios de desprendimiento. Son dos cosas, remover los revestimientos por un lado y cateos obligatorios por el otro”.

Haciendo hincapié en quién se hace cargo del daño, señaló que “hay una cadena de responsables. En primer lugar están los propietarios, el consorcio. Le sigue el municipio, que es encargado de la seguridad pública, que hay que ver si cumplió con todas las normativas, y después el profesional que hace el trabajo o el informe”.

“En el caso de la mujer que murió en Arenales, estaban cumplidas todas las secuencias de seguridad, inspecciones, cateos, y así y todo se desprendió el revestimiento. Por eso queremos una norma que obligue a retirar los revestimientos porque no ofrecen ninguna garantía de que no van a desprenderse”, sostuvo.

El arquitecto explicó por qué suceden estos desprendimientos y mencionó que “la amplitud térmica que tenemos en Mar del Plata es la que lo provoca. En estas épocas el material pasa de la contracción a la dilatación y al no estar firme, por el paso del tiempo, por que no está bien aislado de la humedad, se provoca el desprendimiento”.

Por último, Domingorena señaló dónde se puede denunciar una irregularidad “está el canal digital por el que se puede hacer la denuncia. Sino, acercarse al municipio por calle La Rioja al segundo piso donde está mantenimiento edilicio y seguridad externa en obras y les van a tomar la denuncia inmediatamente” .

