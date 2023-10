Faltan combustibles y temen que empiece a tener un impacto directo sobre el sistema productivo

Se acrecientan los faltantes de combustibles en estaciones de servicios y comienza a complicarse el normal abastecimiento, tanto de las estaciones de servicio como de los clientes que en varias oportunidades han debido cambiar de calidad o marca tras encontrarse con surtidores vacíos.

El problema no es propio de una petrolera en particular sino que se empieza a convertir en una dificultad general y, más preocupante aún, instalada ya que no parece haber soluciones a la brevedad.

No hay explicaciones oficiales sobre las circunstancias que derivan en esta coyuntura pero todo indica que se debería a un comportamiento de las empresas del sector de limitar el abastecimiento frente al congelamiento de precios que se dispuso desde fines de agosto, medida que se extendería hasta fines de este mes, según el acuerdo que se alcanzó con el Ministerio de Economía de la Nación.

En el sector reconocen que los valores del combustible están muy atrasados y se ubican en el escalón “más bajo de los últimos años” si se hace una comparación con su equivalencia en dólares. En lo que va del año aumentaron un 57% frente a una inflación que ya ronda el 100%.

Fuentes consultadas por Ahora Mar del Plata en el mercado local de combustibles reconocieron que el principal faltante es el gasoil común, que es el más utilizado por los vehículos de transporte de cargas. Son vehículos fundamentales para la logística y en general para toda la cadena productiva, tanto en la actividad rural como en el sector industrial y comercial.

Pero a la par empieza a convertirse en normal no conseguir los combustibles considerados de rango Premium. El particular el diésel, que tiene origen en mercados del exterior y su distribución marcha a ritmo muy lento. Hay que recorrer más de una estación de servicio para encontrar surtidor con carga disponible. Mayor impacto se advierte sobre los puntos de venta de YPF, que tiene los valores más bajos en surtidores.

“El problema no es solo de YPF sino de todas las petroleras”, confirmaron las mismas fuentes al reconocer el problema con los proveedores y, al mismo tiempo, admitir las dificultades económicas que empiezan a afrontar por la obligada merma de ventas y el aumento general de costos que les toca afrontar.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

