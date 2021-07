Familiares de víctimas de siniestros disertaron en un encuentro para concientizar sobre seguridad vial

Según recientes informes, el Partido de General Pueyrredón, y más precisamente la ciudad de Mar del Plata, es el distrito del interior bonaerense que más siniestros fatales registró en los últimos tres años. En el marco de esta lamentable noticia, el pasado lunes 19 de julio tuvo lugar una amplia charla virtual sobre seguridad vial y conciencia ciudadana convocada por los equipos de Crear (Crecimiento Argentino), partido político de reciente presentación conducido por el senador Lucas Fiorini.

Los disertantes especialistas en la materia fueron Héctor Blassi, Sebastián Lazzerini y Fabián Mussi. Además, el evento contó con la participación especial de miembros de la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito y el Tránsito, que hace 18 años trabaja en la generación de herramientas para bajar la siniestralidad en Argentina.

Héctor Blassi, presidente de la Asociación de Familiares, reconoció la cercanía del senador Fiorini con la causa. “Mi profundo respeto por su empatía hacia los familiares y por cómo todo el año pasado me tuvo al tanto del tratamiento de la ley de Víctimas en Provincia de Buenos Aires. Agradezco profundamente su trabajo mancomunado de todos estos años”.

Fiorini, coautor de la Ley de Víctimas y uno de sus principales promotores hasta lograr su aprobación en el Senado provincial en septiembre de 2020, explicó el objeto del encuentro formativo. “Queremos generar conciencia y dar a conocer lo que hay que modificar para que no ocurran hechos tan dolorosos. Es una obligación moral y política estar al lado de los familiares, por eso estamos al servicio. Es necesario darles reconocimiento y participación. El dolor no cambia, pero puede transformarse en acciones positivas para otros”.

Sebastián Lazzerini, licenciado en Seguridad e Higiene e instructor de cargas peligrosas en CETAC, puso especial foco en los siniestros de ruta. Resaltó la importancia del manejo defensivo, “maniobras y acciones para prevenir, tomando permanente información de nuestro alrededor”. De allí se desprende el manejo precautorio que “no es respetar las normas de tránsito. Es manejar a aquella velocidad que permita tener el cien por ciento del control del vehículo”. También puntualizó la maniobra de sobrepaso como la más peligrosa en ruta, y llamó la atención sobre la corriente anulación de los dispositivos de seguridad.

Fabián Mussi, coordinador académico de CETAC y especialista en transporte de materiales peligrosos, expuso sobre la Ley de Tránsito, la necesidad de la presencia estatal y las causas del altísimo nivel de siniestralidad en Mar del Plata, una de las principales ciudades turísticas, por lo cual la circulación vehicular se duplica en temporada y el riesgo crece.

Héctor Blassi llamó a los oyentes a la autocrítica y la importancia de reflexionar sobre cómo nos comportamos nosotros. “Muchas veces los siniestros tienen que ver con la situación del país en el plano público: infraestructura mecánica, falta de presupuesto o estado de vías. Otras, los factores incidentes son el uso del celular, alcohol o sustancias psicoactivas”.

“El sistema judicial establece condenas que no dejan conformes a los familiares”, quienes sufren doble o triple victimización. “No pueden terminar su duelo ni tranquilos, ni rápido, por la burocracia de las instancias que llevan años. Venimos bregando para que haya fiscalías temáticas que agilicen la investigación.” En cuanto al trabajo de la Asociación que preside, explicó que impulsan acciones como “educación vial obligatoria en escuelas, aumento de presupuesto para campañas de concientización e infraestructura en seguridad y generación de nuevas políticas públicas como la Ley de Víctimas.”

“Lamentablemente tenemos una cultura vial nefasta, falta de responsabilidad. La ciudadanía debe aprender a recibir el mensaje”. En cuanto al lenguaje vial, Blassi enfatizó la diferencia entre los términos “siniestro” y “accidente”. El primero puede evitarse, no así el segundo.

Fernando Navarra, de Crear, presentó el siguiente espacio del encuentro, dedicado a sentidos testimonios de familiares. “Evitar el daño está al alcance de cada uno de nosotros. No ser imprudentes ni negligentes salva vidas todos los días”.

Verónica y Betina, miembros de la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito y el Tránsito, contaron sus vivencias en torno a los siniestros que en 2017 dejaron como víctimas fatales a sus hijos de 14 y 22 años respectivamente. Desde entonces no detuvieron su lucha por justicia para sus hijos y para otras víctimas.

“La lucha que pasé no se acaba jamás. A nosotros un juicio y una condena nos ayudan un poco a seguir. Uno quiere salir a romper todo”, relató Verónica Borelli, mamá de Lucía. sobre la impotencia de los familiares frente a la burocracia, falta de compañía y maltrato judicial. “Trato de predicar hoy desde el amor, que es lo único que nos va a salvar”.

Por su parte, Betina Donato, madre de Martín, reclamó que “desde la política se deben tomar medidas en serio, aunque no sean simpáticas. Todo parte desde la base de la educación”. “En la Argentina, un siniestro vial es un crimen perfecto. La mayoría quedan impunes. Hay familias que no tienen acceso a la justicia por no tener los medios. Esos papás no duermen más”. Siempre les va a faltar un hijo, un futuro, y en ese contexto se ven obligados a salir a buscar asistencia psicológica, jurídica y económica. “Nos matan el alma. Solo pedimos justicia, que no es venganza. Es lo mínimo que se merecen las víctimas; lo único que podemos hacer por ellos”, declaró la mamá de Martín.

“La injusticia es un problema de todos. Queremos promover que esta lucha no sea la de quienes la sufren en carne propia, sino la de todos los ciudadanos”, pidió Navarra luego de escuchar ambos testimonios.

Para concluir, el senador Fiorini agradeció a los disertantes y familiares. “Trabajar, más allá de la bronca y el dolor, para que no le pase a otro, es una muestra muy grande de amor. Lo primero que hay que buscar en lo público es la justicia, pero también el amor mueve. Lo que falta a veces en la política es comprender y ponerse en el lugar del otro, ser verdaderos servidores”. Crear reiteró su compromiso de promoción de la causa y de cercanía con quienes bregan por disminuir la siniestralidad y sus nefastas consecuencias.

