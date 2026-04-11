Farmacéuticos confirman atrasos en los pagos de PAMI y reconocen que las droguerías ya les cortan crédito

Por la deuda de la obra social se atrasan en el pago a los proveedores, que suspenden la entrega de medicamentos

El presidente del Colegio de Fármacéuticos en Mar del Plata, Mario Della Maggiora, confirmó que se mantiene la demora de PAMI en completar pagos por medicamentos entregados a sus afiliados y advirtieron que empieza a ser más que dificultoso la posibilidad de seguir respondiendo a la cobertura de la obra social que atiende a jubilados y pensionados.

“Ayer cortaron el crédito desde droguerías por falta de pago y eso acarrea que muchas farmacias no tengan provisión”, advirtió el profesional y remarcó: “No queremos cortar la atención a PAMI”.

Pero frente a este panorama, con atrasos importantes que complican la cadena de pagos, reconoce que el panorama por delante que tienen en el sector “es muy, muy difícil”.

“Hasta la última caja les vamos a dar a los afiliados, pero tenemos dificultad de abastecimiento de la industria que se desentiende del problema”, afirmó sobre las complicaciones que empiezan a ver por imposibilidad de pagar a los proveedores, siempre porque siguen a la espera que PAMI se ponga al día con los servicios ya prestados.

Della Maggiora recordó que las farmacias “somos el único eslabón que financia a PAMI” y aclaró que las droguería que son proveedores de los puntos de venta al afiliado “no tienen ningún inconveniente”. “Hay un límite de crédito con los proveedores”, dijo y sentenció que frente a las demoras de esta obra social del Estado les resulta complicado mantener stock de medicamentos.

“Este atraso nos impide llegar a tiempo al pago de nuestras obligaciones y cuando se corta el crédito aparece la dificultad de la operatoria” de las farmacias, aclaró.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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