Rendición de la…

En la reunión de la categoría que se llevó a cabo vía Zoom y que contó con la presencia de los presidentes de los 30 clubes que participan del Federal A, el titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino, y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se decidió de manera unánime suspender el regreso a los entrenamientos que estaba estipulado para el 7 de septiembre. Se programó una nueva reunión el 15 del mes entrante para ver cómo sigue la situación sanitaria en el país y ver los pasos a seguir.

El presidente de Círculo Deportivo, Federico López, formó parte de esta charla en la que todos coincidieron en que no están dadas las condiciones para el reinicio de la actividad y que, más allá de las zonas donde está más controlado, se ve lejos la reanudación de la competencia oficial. La dirigencia entiende que no hay que apresurarse y que tienen hasta el mes de enero para poder definir el certamen y confirmar los ascensos a la Primera Nacional.

En cuanto al formato, no se trató en esta reunión y se hizo hincapié en la cuestión de cada una de las provincias respecto a la pandemia del coronavirus.

Desde el lado del «Papero», el pensamiento no se ha modificado y, de haberse ratificado la fecha para la vuelta a los entrenamientos, la idea era no regresar a las prácticas. Cabe recordar que el Torneo Federal A se dio por finalizado y la definición, según el reglamento, se daría mediante dos Hexagonales que determinarán los ascensos y Círculo no ingresó.

