Operan de urgencia…

Tras el empate frente a Desamparados de San Juan y el día de descanso del martes, el plantel de Círculo volvió a los entrenamientos con la mira puesta en Juventud Unida Universitario de San Luis, el rival del próximo domingo a las 20.30 en Cuyo. Lo más importante es que se reincorporó Juan Manuel Lazaneo y que a Bruno Vedda no le apareció ninguna lesión en los estudios y podría estar el fin de semana.

Si bien después del partido duraba la bronca por la forma en que se escaparon dos puntos tras estar ganando 2 a 0, con el correr de las horas, el «Papero» entiende que el resultado no fue tan malo, que se sigue sacando diferencias contra el último (Sol de Mayo) que perdió su partido frente a Camioneros y que el encuentro tuvo matices que, incluso, en un momento lo pudieron haber llevado a la derrota.

Por eso, el ánimo para arrancar la semana tras la jornada libre del martes fue bueno y con noticias importantes para Alexis Matteo, que todavía no había podido contar con plantel completo en lo que va de 2020. Si bien Bruno Vedda no entrena a la par del grupo porque persiste la molestia en el isquiotibial, lo más importante es que la ecografía no arrojó lesión muscular y de su evolución dependerá la posibilidad de que esté a disposición el fin de semana. Por otra parte, se reincorporó a las prácticas Juan Manuel Lazaneo, el delantero que había viajado a Entre Ríos para acompañar a su mujer ya que fue padre por segunda vez.

De esta manera, con Mariano Buzzini con más entrenamientos encima luego de su lesión, y la vuelta de Gastón García que cumplió la fecha de suspensión, el entrenador trabajará con más opciones durante la semana para diagramar el equipo que saldrá a enfrentar una dura parada el domingo a las 20.30 en el «Mario Sebastián Diez» de San Luis. Su rival, Juventud Unida Universitario viene de tener fecha libre y, antes, acumula cinco victorias en fila (los cuatro paritdos del año y el último de la primera rueda).

Este miércoles, el Consejo Federal dio a conocer la terna que dirigirá el encuentro. El árbitro principal será Pablo Núñez de San Juan, acompañado desde las líneas por su coterráneo Gabriel González y el mendocino Sebastián Márquez.

VamosPapero

