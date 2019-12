¡Feliz Navidad!: cómo saludar a todos tus contactos de WhatsApp de una vez

El servicio de mensajería no permite reenviar un mismo contenido más de cinco veces y crear un chat grupal no es la mejor opción si se quiere saludar a varias personas que no se conoce entre sí y no quieren recibir cientos de respuestas en su móvil. Existe una herramienta que permite mandar un mismo mensaje hasta a 256 contactos sin que eso ocurra.

Llegan las Fiestas y es momento de saludar a familiares, amigos y conocidos. WhatsApp, la plataforma de mensajería más popular por estas latitudes, suele ser la vía elegida para mandar estos saludos, el problema es que enviar un mismo mensaje a varios contactos puede ser tedioso.

Por un lado WhatsApp no permite reenviar un mismo mensaje a más de cinco contactos. Es decir que la opción “reenviar” queda limitada a un máximo de cinco, o sea que si se quiere mandar ese mensaje a más contactos habría que ir copiando y pegando en cada chat.

Crear un chat grupal para enviar el mismo mensaje a varias personas a la vez es una opción pero hay que tener en cuenta que puede resultar molesto para los integrantes tener que estar en un mismo espacio virtual con tantos contactos que no necesariamente conozcan. Por otra parte, recibirían cada uno de los mensajes y reacciones que esos integrantes dedican enviar al grupo.

Para evitar esta alternativa, se puede recurrir a crear listas de difusión. En estas listas se pueden incluir hasta 256 contactos, lo cual puede resultar muy útil en estas épocas donde se quiere enviar felicitaciones masivas.

Otro punto importante para tener en cuenta es que las respuestas a los mensajes que se envían por lista de difusión se reciben por chat privado. A su vez, el emisor será el único que recibirá respuesta de los contactos de la lista, a diferencia de lo que ocurre en un chat grupal donde todos van recibiendo los comentarios y respuestas.

Como se ve, la lista de difusión es de gran utilidad para comunicarse con varios contactos a la vez y sin tener que recurrir a los chats grupales que también pueden resultar tedioso para sus integrantes ya que todos se verían en la obligación de tener que ver cada respuesta o comentario.

Cómo crear una lista de difusión

En Android:

Abrir la aplicación WhatsApp

Presionar sobre los tres puntos que aparecen en la zona superior derecha.

Elegir la opción “Nueva Difusión” del menú.

A continuación se abrirá toda la lista de contactos.

Elegir los contactos que se quieren incluir en la lista de difusión.

Se abrirá un chat con esta lista de difusión. Se le puede poner un nombre y foto, si así se desea, tal como ocurre con un chat grupal; aunque no es necesario hacerlo.

Escribir el mensaje y presionar “enviar”.

En iOS

En el caso de tener un iPhone los pasos a seguir son muy similares:

Abrir WhatsApp.

Presionar la opción “Listas de difusión” que figura en el margen superior izquierdo.

Crear “nueva lista” y elegir los contactos de la agenda que se desplegará a continuación.

Una vez hecho esto, tal como se mencionó anteriormente, solo resta escribir el mensaje y enviarlo.

Fuente: infobae.com

