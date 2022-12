Feria Social Mitre: «Queremos trabajar en un marco legal»

Al no haber conseguido una solución, trabajadores de la Feria Social Mitre volvieron a concentrarse en la Plaza San Martín en pos de que el Municipio les renueve la ordenanza, lo que provoca que trabajen en un «marco ilegal» y por ende, los mantiene con una «gran incertidumbre».

En ese sentido, uno de los representantes de la Feria Social Mitre, Matías Díaz Mura, explicó: «La feria funciona hace más de 20 años. Siempre contamos con una ordenanza que se realizaba anualmente, desde el 2013 se llevó a cabo cada tres años y tras la pandemia, una prórroga por año».

Sin embargo, este año no sucedió como solía e indicó: «Ésta vez venció en abril y el Municipio no nos quiere dar la ordenanza, a pesar de haber hecho todos los pasos burocráticos. La presentamos en el Honorable Concejo Deliberante, pasamos las distintas comisiones, que en nuestro caso es la de Obras y Legislación, donde nos pidieron los informes y luego no hicieron nada».

A su vez, Díaz señaló que tienen una «gran incertidumbre» porque trabajan en un «marco de ilegalidad», algo que remarca que nunca les había sucedido. Y continuó: «No hubo respuesta, sí nos escucharon, pero no nos dan una solución para trabajar como hace 20 años hacemos».

«Son 80 familias que trabajan de esto y dependen de la feria. En contraposición, tenemos el apoyo del Defensor del Pueblo Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón. Queremos trabajar en un marco legal, como siempre», subrayó.

«Estamos trabajando desde octubre, cuando iniciaron los Juegos Evita, y no vamos a dejar de hacerlo. Visibilizaremos la movilización con la Defensoría del Pueblo, continuaremos sobre calle Mitre y haremos cada viernes una asamblea para analizar cómo seguir la lucha», concluyó el representante de la Feria Social Mitre.

FUENTE: El Marplatense

Comentarios

comentarios