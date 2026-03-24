Feriado a pleno sol: cómo estará el clima este martes 24 de marzo en Mar del Plata

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada estable, con cielo despejado durante todo el día y poco viento

Después de varios días con inestabilidad, este martes 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, el clima en Mar del Plata se presentará mucho más estable.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará siempre despejado, en un día ideal para aprovechar al aire libre.

La temperatura será de 15º C por la mañana, mientras que a la tarde alcanzará una máxima de 23º C. Por la noche descenderá a 17º C.

En cuanto al viento entre 7 y 12 kilómetros por hora durante toda la jornada. A la mañana llegará desde el oeste y luego rotará al norte.

Fuente: SMN.

Fuente: Mi8

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