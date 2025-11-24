Feriado lindo pero ventoso: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó muy buena temperatura para la tarde, aunque con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Se termina el fin de semana largo en Mar del Plata y el clima sigue acompañando para que turistas y vecinos disfruten de la ciudad en este feriado. Sin embargo, el viento seguirá presente en este lunes 24 de noviembre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante todo el día el viento soplará del noroeste a 23-31 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

El clima estará ventoso por la mañana, y luego el cielo estará parcialmente nublado.

En cuanto a la temperatura, por la mañana harán 20º C y a la tarde alcanzará una máxima de 27º C. A la noche bajará a 18º C.

Fuente: Mi8

