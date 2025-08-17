Feriado y Día del Niño lleno de nubes: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto en Mar del Plata

El cielo estará bastante nublado durante toda la jornada, pero con una temperatura que alcanzará los 14° C, de acuerdo al pronóstico del SMN.

Este domingo 17 de agosto se celebra en todo el país el paso a la inmortalidad del General San Martín y también el Día del Niño, pero en Mar del Plata se espera que el tiempo esté bastante nublado.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará nublado a la mañana, mayormente nublado a la tarde y de vuelta nublado a la noche. Durante el día habrá una mínima probabilidad de precipitaciones (0 a 10%).

La temperatura mínima será de 9° C por la noche. A la mañana harán unos 10º C y a la tarde estará bastante agradable, con una máxima de 14º C.

En cuanto al viento, soplará siempre desde el este. A la mañana y a la noche su intensidad irá de los 7 a los 12 kilómetros por hora, mientras que a la tarde su velocidad será de 13-22 km/h.

Fuente: Mi8

