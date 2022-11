Festival de Cine: Actividades especiales y un recorrido por la programación del Sábado 12

En la Sala Nachman se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Cine Argentino 2022, organizada por las revistas Taipei, La vida útil y La tierra quema. En el encuentro, moderado por Pablo Piedras, estuvieron presentes integrantes de las revistas convocantes, Pablo Ceccarelli, Ramiro Sonzini y Mercedes Orden, además de la docente e investigadora –y actual directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken– Paula Félix-Didier, quien abrió el juego señalando las diferencias entre esta encuesta y las anteriores realizadas por el Museo, y agregó: “La idea es elaborar una especie de canon para discutir, abrir puertas y, sobre todo, para llamar la atención sobre algunas cosas: una de esas cosas que estos resultados dicen, fuerte y claro, es que no tener políticas públicas de preservación de nuestra memoria audiovisual hace que a esta foto del cine argentino esté fuera de foco, porque las posibilidades de acceder a muchas películas de nuestro cine está dificultada por la escasez de fuentes”.

Luego, Pablo Ceccarelli, coordinador de la encuesta y miembro de la revista Taipei, contó cómo surgió el proyecto: “Cuando desde Taipei nos propusimos llevar a cabo esta nueva encuesta, mientras estábamos preparando las listas de posibles invitados nos enteramos de que La vida útil también quería hacer lo mismo. Así que decidimos que se trataba de un proyecto en conjunto, y luego se incorporó La tierra quema para elaborar un esquema de trabajo entre todos”.

Por su parte, Mercedes Orden, editora de La tierra quema, amplió: “Se dio todo justo cuando se estaba discutiendo acerca de qué iba a ocurrir con los fondos de fomento, un momento importante e ideal para poner en diálogo lo que ocurría con el cine argentino, para revalorizarlo”.

Más tarde, Ramiro Sonzini, fundador de La vida útil, contó: “Lo interesante de llevar adelante este proyecto era volver a pensar en muchas películas, preguntarnos qué nos dicen con respecto al país en que vivimos ahora; un ejercicio que es importante hacer y sostener en el tiempo. Por otro lado, es una encuesta ambivalente: es la celebración de algo pero, al mismo tiempo, una denuncia de problemas que necesitan soluciones urgentes”.

Luego, se dio a conocer la lista de las diez pelìculas más votadas, encabezada por La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001) y seguida por Invasión (Hugo Santiago, 1969), Tiempo de revancha (Adolfo Aristarain, 1981), El dependiente (Leonardo Favio, 1969), Crónica de un niño solo (Leonardo Favio, 1964), La hora de los hornos (Pino Solanas y Octavio Getino), Juan, como si nada hubiera sucedido (Carlos Echeverría, 1987), Pizza, birra, faso (Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, 1998), Silvia Prieto (Martín Rejtman, 1999) y Nueve reinas (Fabián Bielinsky, 2000).

La encuesta completa se puede ver en www.encuestadecineargentino.com.

En el Club Español se llevó a cabo La preservación cinematográfica y los espacios de exhibición, mesa de la cual participaron la directora del Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken, Paula Félix-Didier; la coordinadora de la Cinemateca Nacional del INCAA y delegada organizadora de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional / CINAIN, Mariana Avramo; la coordinadora general de la Cinemateca Uruguaya, María José Santacreu; y el programador de la Cinemateca Capitólio de Porto Alegre, Brasil, Leonardo Bomfim Pedrosa. Moderó Julieta Laucella Jalif y presentó Fernando E. Juan Lima, quien introdujo el diálogo señalando que “este es un espacio que nos interesa porque le estamos prestando atención a la preservación y hemos dado cuenta de esto. Con los premios a la trayectoria, abrazamos a gente que queremos y respetamos, como pasará mañana con Paula Félix-Didier”.

Durante el encuentro, se debatió sobre la relevancia de la preservación cinematográfica para la historia cultural de cada país y la importancia de que sea acompañada de distintos mecanismos de difusión y distribución. En palabras de Avramo: “La preservación no es el todo. Si no hay accesibilidad, no tiene razón de ser”. En una línea similar, al reconstruir la historia de la Cinemateca Uruguaya, Santacreu señaló: “En época de la dictadura, fue un lugar de resistencia en la oscuridad, donde uno se podía reunir aunque estaba prohibido. Siempre el problema fue igual: ¿cómo sostener una Cinemateca con 20 mil copias? La respuesta siempre fue una: con la exhibición”.

Se debatió, también, sobre los problemas específicos de preservación y exhibición en distintos países latinoamericanos. Bomfim Pedrosa dijo que “todos nos enfrentamos a los mismos dramas diarios. La Cinemateca de Brasil está en San Pablo y en época de pandemia estaba cerrada y sin luz, así que en ese momento surgió la Cinemateca Capitólio de Porto Alegre”. La búsqueda principal de esta cinemateca es potenciar los lazos con el público en general y, fundamentalmente, con la juventud: “Intentamos tener una relación más intensa con el público e integrar a estos jóvenes a la preservación. Vienen los viernes a la noche y los provocamos desde la programación para que descubran que hay diálogo entre películas. Además, los invitamos a debates y a generar cineclubes”.

Por su parte, Félix-Didier se enfocó en la dificultad de difundir y dar a conocer el cine argentino clásico, y en particular el silente: “Que los museos y cinematecas preserven las películas es muy importante, pero si –y solo si– generan la accesibilidad a ellas”. Consideró, sin embargo, que es un tema que despierta cada vez más interés en el ámbito cinematográfico: “Me da mucha alegría que en una charla de preservación haya más gente de público que en el escenario. Eso no pasaba. Algo está cambiando”.

Durante la jornada de hoy se reunió la Asamblea Federal Ordinaria del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en su segunda sesión en 2022. La reunión fue encabezada por el vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del INCAA, Nicolás Batlle y estuvo integrada por responsables de Cultura de las provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Programación del sábado 12

Este sábado se vuelven a presentar los dos programas de la Competencia Argentina de Cortos, con trabajos dirigidos por Julieta Amalric, Nicolás Suárez, María Silvia Esteve, Julia Pesce, Patricio Plaza, Lucila Mariani, Mariano Luque y Sol Giancaspro.

También es la última oportunidad para ver en el Festival algunos de los tìtutos y nombres que animaron la sección Autores: se proyectan Tales of the Purple House, de Abbas Fahdel; Tenéis que venir a verla, de Jonás Trueba; As bestas, de Rodrigo Sorogoyen; SINFON14, de Raúl Perrone; No Bears, de Jafar Panahi; Lynch/Oz, de Alexandre O. Philippe; La reina desnuda, de José Campusano; Godard seul le cinéma, de Cyril Leuthy; Walk Up, de Hong Sang Soo; y Coma, de Bertrand Bonello.

También se podrá ver el tríptico que Hora Cero le dedica al director Quentin Dupieux: Incroyable Mais Vrai, Fumer fait tousser y Mandibules seguramente repetirán el éxito de proyecciones anteriores. Por su parte, la sección BSO presentará dos de sus exponentes: Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song, de Dayna Goldfine y Dan Geller; y The Return of Tanya Tucker: Featuring Brandi Carlile, de Kathlyn Horan.

Comentarios

comentarios