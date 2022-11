FESTIVAL DE CINE: REPASAMOS LAS ACTIVIDADES ESPECIALES DE LA JORNADA Y PRESENTAMOS UN RECORRIDO POR LA PROGRAMACIÓN DEL DOMINGO 6

Una de las novedades de esta 37a edición del Festival es Lo que vendrá. Se trata de un ciclo de charlas públicas en las que tres invitados vinculados al cine a través de diferentes disciplinas, de la dirección y la escritura a la actuación o la crítica, recomiendan tres películas que podrán verse en las salas de Mar del Plata en los próximos días.

En el primer encuentro, que tuvo lugar en el foyer del teatro Auditorium, participaron la cineasta, guionista y productora Clarisa Navas; la crítica, periodista y conductora radial Vicky Duclos-Sibuet; y el crítico, programador y docente Ezequiel Boetti. La moderación corrió por parte de Juan Pablo Cinelli. Además, la charla completa se sumará al contenido de Suban el volumen, flamante podcast del Festival, cuyos tres primeros episodios ya están disponibles en el canal de Spotify.

En primera instancia Navas recomendó Luminum, nuevo trabajo de Maximiliano Schonfeld incluido en la Competencia Argentina, al que definió como “una suerte de ficción con elementos de lo real en la vida de dos mujeres obsesionadas con los ovnis”. Consideró que la película aborda esa historia “desde un lugar que se aleja de la solemnidad y alberga el humor con un cruce filosófico”.

Por su parte, Boetti eligió Pinocho de Guillermo del Toro. “Uno podría preguntarse qué sentido tiene hacer otra película sobre ese clásico personaje”, reflexionó el crítico antes de recordar, a modo de respuesta, que la filmografía del mexicano cuenta con “un historial de monstruos dolientes, en la que Pinocho calza muy bien”. La película forma parte de la sección Mar de Chicas y Chicos.

A su turno, Duclos-Sibuet manifestó su deseo de volver a ver Duro de matar, de John McTiernan. “Muchas personas vimos esta película decenas de veces, pero solo en pantalla chica”, expresó. Tener la posibilidad no solo de verla en una sala de cine, sino después de asistir a la Charla con Maestros que su director dará en el Festival, hace de esta “una oportunidad distinta de todas las anteriores”.

Enseguida Navas sumó a su lista de recomendaciones El rostro de la medusa, de Melisa Liebenthal, que integra la Competencia Internacional, por considerar que “se corre de cierto estándar, toma riesgos, se permite experimentar con animación y film de archivo, además de plantear algo muy interesante en torno a la visión del rostro humano; una indagación muy interesante sobre la identidad”.

A la hora de hablar de otra de sus películas elegidas, Duclos-Sibuet comenzó por destacar la sección Hora Cero, a la que definió “como un festival aparte, con un espíritu especial y festivo”; su programación incluye Los espíritus de la isla, nuevo trabajo de Martin McDonagh, director de Tres anuncios para un crimen. “Tengo muchas ganas de verla porque promete un tono extraño e incómodo, al que el marco de la medianoche seguro le dará otro color”, dijo.

La segunda vuelta de recomendaciones concluyó con el aporte de Boetti, quien destacó Alcarrás –segundo trabajo de Carla Simón, que forma parte de la sección Nuevas Autoras – Nuevos Autores– por el extraordinario pulso que la directora catalana ha demostrado para narrar dramas familiares de forma siempre luminosa.

Las recomendaciones se completaron con Huesera, de la mexicana Michelle Garza Cervera (por parte de Duclos-Sibuet); Un beau matin, de Mia Hansen-Løve (Boetti); y Mato seco em chamas, de Adirley Queirós y Joana Pimenta (Navas). El segundo encuentro del ciclo Lo que vendrá tendrá lugar el martes 8 a las 15, también en el hall del Auditorium.

Se llevó a cabo el evento Encuadren a Favio en el Club Español, un diálogo moderado por el cineasta Bebe Kamin, del cual participaron la investigadora y docente Yamila Volnovich, autora del libro Leonardo Favio, ¿es posible un cine revolucionario?; el programador José Ludovico, coordinador del libro La memoria de los ojos, sobre la obra del cineasta; y el periodista y crítico Pablo O. Scholz. La conversación consistió en un análisis de la obra de Favio, con un repaso por los momentos más significativos de su carrera.

Kamin abrió el encuentro afirmando que Favio “no era una persona que se pudiera cerrar a una sola actividad, sino que abordaba muchas, y todas apasionadamente”. Luego fue el turno de Scholz, quien trazó un recorrido por la filmografía del cineasta, desde su carrera como actor en películas de Leopoldo Torre Nilsson hasta su último trabajo como realizador, Aniceto, pasando por clásicos como El dependiente o Nazareno Cruz y el lobo. Ludovico, por su parte, relató anécdotas íntimas de su relación con el cineasta; en particular, el descubrimiento de una copia del cortometraje El amigo, que el propio Favio consideraba perdido. Tras una proyección del corto en cuestión, Volnovich analizó aspectos de su filmografía, enfocándose en elementos recurrentes como la infancia o los sectores populares, para trazar luego una genealogía de la presencia de animales en todas las películas del realizador. La investigadora concluyó su intervención destacando que “la potencia política del cine de Favio tiene que ver, sobre todo, con una manera de cuestionar y poner en crisis todas las categorías con las que podemos pensar el cine y nuestras realidades políticas y sociales”.

Tras la segunda proyección de Argentina, 1985, de Santiago Mitre –que desde la ficción reconstruye el trabajo realizado por el fiscal Julio César Strassera durante el juicio a las Juntas Militares, que concluyó con la condena de muchos de sus miembros–, tuvo lugar el homenaje que el Festival le dedicó al popular actor Ricardo Darín, quien interpreta al protagonista.

Luego de recibir el Premio Astor de parte de Cecilia Diez (productora general del Festival), Fernando E. Juan Lima (presidente del Festival) y Pablo Conde (director artístico del Festival), el actor agradeció el reconocimiento: “En realidad es por no hacer nada, pero es un momento hermoso. No esperaba esto, pero me cae muy bien”, dijo ante las risas cómplices de los espectadores. Y se refirió a Argentina, 1985: “Espero que la película los haya movilizado y ayudado a reflexionar, a viajar hacia atrás y ver algunas cosas importantes para los argentinos, que tantas veces nos acostumbramos a menospreciarnos y no apoyarnos. Creo que nuestra película, prudentemente, propone recordar un momento de la Argentina muy importante. Al acompañar la película en diferentes países, en cada lugar nos hicieron entender que, a pesar de estar contando una historia absolutamente local, tiene un alcance enorme, y por eso la gente de todas partes del mundo la hace propia”.

En el Club Español se realizó la primera de las cinco Charlas con Maestras y Maestros de esta 37a edición. Marcos Uzal, actual jefe de redacción de la revista Cahiers du Cinéma, fue el encargado de inaugurar una de las actividades especiales más destacadas del Festival.

En una charla con Marcelo Alderete, programador del Festival, Marcos Uzal, quien trabajó como crítico en publicaciones como Trafic, Vertigo y Cinéma, trazó un recorrido por el pasado y presente de la revista que dirige: “Cahiers… ha sobrevivido y permanece con vida por su voluntad de no querer mantener una tradición por el simple hecho de mantenerla y también por evolucionar a la par del cine. Es una revista fiel, atenta al presente, joven y que siempre ha defendido la misma idea de cine”.

Además, Uzal se refirió a la relación que mantuvieron Jean-Luc Godard y Cahiers du Cinéma como un vínculo “muy fuerte, como no pasó con ningún otro director. Él sabía que era su casa y que allí podía expresarse”, e hizo hincapié en la edición especial que la publicación le dedicó a la figura del director suizo-francés tras su fallecimiento. “Cuando supimos de la noticia, estábamos preparando otras notas. Finalmente escribimos más de 100 páginas en nueve días. El número dedicado a él fue espontáneo y hecho desde el choque que significó su muerte. Sabíamos que iba a ser un número histórico y sincero”, sostuvo.

Al ser consultado por las nuevas formas de crítica, Uzal remarcó su sorpresa por la aparición de nuevas generaciones que quieren dedicarse a la escritura y aseguró que “los cursos de crítica son un fenómeno nuevo. En mi generación, era algo amateur y una prolongación de la cinefilia. Yo sigo siendo un cinéfilo y espectador que busca transmitir algo con los textos”.

Con la presencia de Evo Morales se estrenó la película “Seremos millones” en el Festival Internacional de cine de Mar del Plata. El largometraje documental reconstruye la vuelta del expresidente a Bolivia tras el golpe de Estado ocurrido en 2019. Compartieron la función junto a Evo Morales, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; y el músico León Gieco, autor con Gustavo Santaolalla, de la música del largometraje documental.

Después de las 19hs, un público expectante comenzó a ingresar a la sala del Teatro Colón de la ciudad de Mar del Plata sorprendido por el recibimiento que tenía desde el escenario: el músico León Gieco les daba la bienvenida a la sala cantando y tocando su guitarra y armónica, y en algunas canciones lo acompañó el ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap.

“Esta película refleja la lucha heroica de un pueblo y la conducción de un dirigente excepcional. Evo: es un honor tenerte hoy aquí en la sala para el estreno de la película. Gracias por tu lucha y por tu ejemplo”, dijo el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, frente a una sala repleta y expectante por ver “Seremos millones”.

El largometraje, dirigido por Diego Briata y Santiago Vivacqua, reconstruye la vuelta de Evo Morales a Bolivia tras el golpe de Estado ocurrido 2019. Su título se refiere, justamente, a la promesa que realizó el exmandatario cuando la derecha tomó el poder y tanto él como su vicepresidente, Álvaro García Linera, tuvieron que exiliarse porque sus vidas corrían peligro.

“Aprendimos a no dividirnos y a no rendirnos. La unidad es sumamente importante. Unidad de diversidad para afrontar la adversidad”, dijo Evo Morales luego de la proyección de la película ante un auditorio conmovido. “Demostramos que otra política es posible y que hay otro modelo económico mejor que el capitalismo”, afirmo el ex mandatario.

“Nuestra lucha es pensando en las nuevas generaciones y en armonía con la madre tierra. A los jóvenes les recomiendo que, si quieren hacer política, lo hagan por la patria y no por la plata” concluyó Morales.

La película cuenta con música original de León Gieco y Gustavo Santaolalla, con el rapeo de Miss Bolivia y con letra del propio Evo Morales. La producción es del Grupo Octubre junto a la brasileña Opera Mundi. Desde la coordinación de producción, Fernanda Ruíz articuló el armado de este largometraje concebido como una creación colectiva.

En la sala estuvieron presentes representantes de la comunidad boliviana que, al término de la función, subieron al escenario bailando para homenajear a Evo. También se encontraban la exdiputada Liliana Mazure; el director Jorge Gaggero; la subsecretaria de políticas culturales de la provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto; el secretario general de la Central de trabajadores argentinos (CTA), Hugo Yasky; y el sindicalista Víctor Santamaría.

“Rescato el espíritu colectivo de esta película que refleja la lucha por la democracia y la justicia social. Seremos millones los que creemos en esto”, expresó María Eugenia Ferrer, productora del documental.

“Serán recordados estos tiempos porque les contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos que en 2020 volvimos a gobernarnos”, dice la voz en off de la mujer que acompañó el relato durante toda la película y durante esta caravana heroica.

Proyecciones del domingo 6

La Competencia Internacional continúa con Lobo e cao, primer largometraje de ficción de la portuguesa Claudia Varejâo, que narra la vida de una adolescente en la pequeña isla de São Miguel donde, junto con representantes de la comunidad queer del lugar –silenciados durante mucho tiempo–, se aventura a expandir los límites signados por la tradición local. Además, la canadiense So Much Tenderness, dirigida por la colombiana Lina Rodriguez, presenta a una abogada ambientalista que debe rehacer su vida luego de que su esposo es asesinado.

Por su parte, la Competencia Latinoamericana se renueva hoy con Mato seco em chamas, de Joana Pimenta y Adirley Queirós, un relato entre lo testimonial y la ficción, en el que un grupo de mujeres extrae y comercializa petróleo de manera clandestina en la favela Sol Nascente.

El estreno de la Competencia Argentina es Te prometo una larga amistad, de Jimena Repetto, una película que explora la relación entre Victoria Ocampo y Benjamin Fondane mediante entrevistas, investigaciones de archivo y representaciones ficcionales con un marcado elemento humorístico.

Son dos los títulos que presenta la Competencia Estados Alterados. Por un lado, Fogo-Fátuo, el nuevo film de João Pedro Rodrigues, un curioso relato en clave musical en el que, a partir de los recuerdos de juventud del rey de Portugal en su lecho de muerte, el director de O fantasma reflexiona sobre el clasismo, la ecología o la propia sexualidad. Por otro lado, A Woman Escapes, dirigida por Burak Cevik, Blake Williams y Sofia Bohdanowicz, un relato que construye una correspondencia audiovisual constituida por diferentes formatos e infinitas texturas.

El cineasta argentino Sergio Levin es el animador de la sección Super 8/16mm, con un programa dedicado a su trabajo, en el que se incluyen los cortos Socorro (1969), Mi querida Buenos Aires (1974), Desde el comienzo (1975), Escalera al cielo (1975), Cigota (1975) y El jardín de los presentes (1977).

Con el propósito de honrar los orígenes del cine y dar lugar a revivirlo, la sección ¿Cuánto tiempo es un siglo? propone un evento de cuatro proyecciones de largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales diversos entre sí, que celebran el centenario de la realización de films míticos, acompañados de música en vivo. En esta oportunidad la agrupación Die Krabben musicalizará la extrañísima Häxan, de Benjamin Christensen, que repasa la historia de la brujería.

La cita obligada de Hora Cero tiene como invitados a Justin Benson y Aaron Moorhead, directores de la esperadísima Something in the Dirt, en la que dos vecinos intentan documentar extraños eventos que ocurren en Los Ángeles, mientras su amistad empieza a quebrarse.

ACTIVIDADES ESPECIALES

La figura del director norteamericano John McTiernan se destaca a lo largo de esta jornada: primero, en el ciclo de Charlas con Maestros que lo tiene como protagonista excluyente, en el que recorrerá su carrera junto con el público (a las 17.30 en el Club Español); y luego con la celebración en la gran pantalla de la proyección de Duro de matar en el Auditorium a las 22.

Coproducida con el Encuentro de Cine Europeo en Argentina y apoyada por la Embajada de Alemania, la mesa Oportunidades y desafíos de hacer cine documental hoy abordará diferentes maneras de escribir, producir y afrontar la realización de cine documental en Argentina y su distribución hacia el mundo. Contará con la presencia del director alemán Heinz Emilgholz y con María Álvarez, Sol Miraglia y Hernán Rosselli. Modera Diego Lerer. A las 14 en el Club Español.

A las 16.30 en la Sala Nachman se presenta el libro El reino del miedo. Stephen King en el cine, en el que 15 especialistas en el tema recorren las películas más destacadas sobre la obra del escritor. Con Mariano Castaño, Carla Leonardi, Enrique Fernández, Ricardo Ruiz y Mariano Morita. Modera Mariano González Achi.

También se llevará a cabo la presentación del libro Cines regionales en cruce. Un panorama del cine argentino desde un abordaje descentralizado, que analiza las dinámicas internas de los grandes y pequeños polos audiovisuales regionales de nuestro país. Con Nicolás Batlle (titular del INCAA), Antoine Sebire (agregado audiovisual regional, Institut Francais d’Argentine), Andrea Cuarterolo, Silvana Flores y Gabriel Rojze. Modera Ana Laura Lusnich. A las 19:30 en el Club Español.

