Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: “El beso de la mujer araña” abrirá la muestra y “Las locuras” la cerrará

Celebrará su 40ª edición entre el 6 y el 16 de noviembre

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que este año celebrará su 40ª edición entre el 6 y el 16 de noviembre, confirmó las películas que abrirán y cerrarán la muestra. La apertura estará a cargo de la adaptación cinematográfica del musical El beso de la mujer araña, inspirado en la novela de Manuel Puig, mientras que la clausura será con Las locuras, del director colombiano Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez.

La versión de El beso de la mujer araña que inaugurará el festival está basada en el musical de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, y contará con un elenco íntegramente latino encabezado por Jennifer Lopez, Diego Luna (como Valentín Arregui) y Tonatiuh Elizarraraz (como Luis Molina). La película traslada la acción a Buenos Aires en 1983, en el interior de una cárcel durante la dictadura, y promete recuperar la idea original de Puig. Se confirmó la presencia de Bill Condon, director del film, y de Tonatiuh Elizarraraz en la jornada inaugural.

Por su parte, la película de cierre Las locuras, filmada en México, estará protagonizada por Alfredo Castro y Adriana Barraza, y contará con la presencia de Rodrigo García el 15 de noviembre.

Italia será el país invitado con ocho títulos inéditos, entre los que se destacan Fuori, de Mario Martone (seleccionada en la competencia oficial de Cannes 2025), y La gioia, de Nicolangelo Gelormini, presentada en la sección Giornate degli Autori del último festival de Venecia. Ambas películas tienen como protagonista a Valeria Golino. Además, se verá Nonostante, de Valerio Mastandrea, con participación de los argentinos Dolores Fonzi y Peter Lanzani, Napoli-New York, la última película de Gabriele Salvatores, y Manara, documental sobre el ilustrador Milo Manara.

La programación ya incluye también títulos internacionales como Sirat (España), Sorda (España), La misteriosa mirada del flamenco (Chile), Un poeta (Colombia), The President’s Cake (Irak) y A Useful Ghost (Tailandia), junto a la trilogía del noruego Dag Johan Haugerud, ganador del último Festival de Berlín.

En cuanto a los homenajes, este año recibirán el premio a la trayectoria la actriz Marilina Ross, el actor Miguel Ángel Solá y el director Juan José Jusid.

Los directores artísticos del festival, Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, adelantaron que Mar del Plata 2025 contará con tres nuevas secciones: una competencia internacional de cortometrajes, una sección no competitiva dedicada a las series y un espacio de rescate de películas históricas bajo el nombre Mar del Plata Classics. La programación completa será anunciada el 21 de octubre.

Fuente: Ahora Mar del Plata

