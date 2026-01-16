FESTIVAL MAR DEL POP 2026

Reafirmando su lugar como uno de los encuentros musicales más relevantes del verano en la costa atlántica, Mar del Pop anunció su line up para la edición de este 2026. La grilla se destaca por combinar a reconocidos artistas y la nueva escena atravesando los géneros pop, funk, rock, electrónica y nuevas expresiones urbanas.

En vivo: Dante Spinetta, Six Sex, Buenos Vampiros, Winona Riders, Militantes del Climax, Loquero, Richard Coleman, Pipo Cipolatti, Juana Rozas, Benito Cerati, Fea, Las Tussi, Atrás Hay Truenos, Maniobras, Tomates en Verano, Uma, Chechi de Marcos, Marchitorial, Este Verano No Fui a la Playa, Fiah Miau, Zoot, Placeres, Cartas a Mi, Gilda Manson, Trazar Diamantes, No Te Me Enojes, Rata Viva Muerta, + Los B Boys.

Este año será la edición número 15 y se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de febrero en Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830, Mar del Plata). Como es habitual, el clásico de los veranos marplatenses organizado por Casa del Puente Discos y Brewhouse. Abonos y entrada por día a la venta por sistema https://cultutickets.com/

Desde hace más de una década, el festival se distingue por su curaduría artística, su compromiso con la cultura independiente y su aporte al circuito musical de Mar del Plata, convirtiéndose en una cita obligada tanto para el público local como para turistas que visitan la ciudad durante la temporada de verano.

Mar del Pop fue declarado de interés turístico y cultural por la ciudad de Mar del Plata en 2010.

