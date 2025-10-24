Festival P3RLA: dos jornadas con stands interactivos y rondas de encuentro entre empresas y emprendedores

Más de 50 emprendimientos sostenibles, foodtrucks, atracciones para toda la familia, sorteos y premios al stand más innovador y rondas de vinculación entre privados son algunas de las actividades que se desarrollarán los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre. Más información en www.mardelplata.gob.ar/festivalp3rla

El próximo 31 de octubre comienza el Festival P3RLA, un encuentro único sobre sostenibilidad e innovación que se dará cita en la Plaza Mitre. Este año, además del paseo de compras de emprendedores, el evento suma importantes novedades: las rondas de vinculación entre empresas y emprendedores con el objetivo de fortalecer cadenas de valor sostenibles y los stands institucionales con propuestas interactivas.

El evento se desarrollará en dos jornadas – viernes 31 y sábado 1- de 10 a 18 y contará con la presencia de más de 50 emprendedores locales y de la región, conversatorios con especialistas en triple impacto, un desfile de moda circular y recreación para toda la familia. toda la información y la programación se puede consultar en www.mardelplata.gob.ar/festivalp3rla

Durante el Festival, autoridades locales y regionales, junto con el director ejecutivo del Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina, Flavio Fuertes, y el director ejecutivo de la Red Argentina de Pacto Global, Ricardo Bertolini, realizarán un recorrido por empresas locales y mantendrán reuniones con referentes políticos de los municipios de la región.

“Estamos muy contentos porque ya se viene la tercera edición de este Festival. En esta oportunidad no sólo estaremos mostrando más de 50 emprendimientos de la economía circular sino que también vamos a estar presentando la oferta de bienes y servicios de las empresas que impulsan una economía sostenible”, indicó Matías Cosso, responsable de la Unidad de Gestión de Sostenibilidad Ambiental del EMSUR, a cargo del evento.

Cosso adelantó además que habrá premios para los emprendimientos más innovadores, votados por el público, con 1 millón de pesos para el ganador y 750 mil pesos para el segundo lugar. También se realizarán sorteos de órdenes de compra, actividades recreativas y entretenimientos en los stands.

Entre las atracciones, se destaca la exhibición de una trituradora de materiales, actualmente en uso en el predio de disposición final para la reducción y reutilización de residuos, y el conocido transformer realizado con chatarra de la firma Depósito Juncal, que estará disponible junto al Perlín, la mascota del Festival, en el punto selfie.

*Stands institucionales*

Esta tercera edición del Festival P3RLA cuenta con un gran respaldo del sector privado y el auspicio de EDEA, Polo Ambiental, PSA, Depósito Juncal, Carrefour, Good Film, RBA Ambiental, Yenny- El Ateneo, Esolica, AC LAB, Lucenza, Alimenpes, Pepsico y Qero vasos.

Además, se desarrollarán rondas de vinculación entre empresas y emprendedores, y los sponsors presentarán sus iniciativas de manera creativa. Entre otros:

EDEA ofrecerá contenidos educativos sobre seguridad eléctrica, consumo responsable y prevención de accidentes, con una propuesta lúdica y participativa. Good Film presentará sus bolsas para desechos de mascotas 0 residuos, biodegradables y con un centro comestible para los animales.

En el stand de movilidad eléctrica – monopatines, bicicletas y motos eléctricas- se podrá hacer un test drive. En la Bicilicuadora, junto a los food trucks, se prepararán licuados al ritmo del pedaleo.

Por su parte, RBA Ambiental realizará canje de aceite vegetal usado por compost. Mientras que Yenny – El Ateneo ofrecerá promociones especiales en artículos de pintura y escritura.

*Cronograma de charlas y actividades*

Viernes 31 de octubre

10.30: Visita y recorrido guiado por Plaza Mitre, antiguamente llamada Londres, junto a la historiadora Marta Lamas, autora del libro “Plazas fundacionales de Mar del Plata: en busca del paraíso”.

11.00: Cómo hacer compost domiciliario y sus beneficios — a cargo de Cooperativa Regenera y el Laboratorio CEDEAC.

12.00: Hábitos de consumo — por Revertir y otros emprendimientos, sobre la importancia de la información verificada en las decisiones de compra.

14.00: Panorama de la gestión de residuos urbanos en General Pueyrredon — con representantes de Polo Ambiental y Santiago Bonifatti, presidente del EMSUR.

15.00: Contaminación de plásticos en el mar — charla de Josefina Diez, fundadora de Mar Sin Plast.

16.00: Energías renovables, solar térmica y fotovoltaica — por Esolica, con foco en sus aplicaciones domiciliarias y eficiencia energética.

17.00: Huerta orgánica en balcones y parques — a cargo de Raíces.

Sábado 1 de noviembre

10.00: Slow Food — charla de Yanina Cremasco.

11.00: Presentación del libro Sumatra, a cargo de Lucía Bonifatti.

14.00: Taller textil: reparación y segunda vida de prendas — por Moksha y Chúcara.

17.00: Desfile de moda circular y cierre musical con Papel Nonos, la orquesta de instrumentos reciclados.

Algunas actividades pueden sufrir cambio de horario.

